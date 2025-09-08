La Vicepresidenta evitó a la prensa tras votar

Esta vez prefirió no exponerse: la vicepresidenta Victoria Villarruel emitió su voto en horas del mediodía del domingo en la localidad bonaerense de Caseros, pero no se mostró ante la prensa y se fue tras cumplir con la labor ciudadana. En otras oportunidades ha opinado sobre la jornada electoral. Llamó la atención su silencio.

Villarruel votó en el Colegio Cristo Rey, ubicado en la calle Santa María de Oro Justo 4760 en el partido bonaerense de Tres de Febrero y, según se informó, ingresó por un lugar en el que no podía ser vista por los periodistas, tras lo cual se retiró raudamente.

La Vice, ya con relación cero con el presidente Javier Milei, fue acusada de haber acercado al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, allanado por la Justicia por presuntas coimas, a La Libertad Avanza (LLA). El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, luego tuvo que ratificarse.