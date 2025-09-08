La izquierda logró renovar las dos bancas en la Tercera

El Frente de Izquierda-Unidad completó ayer una elección discreta, que le permitió renovar las dos bancas de diputados bonaerenses que ponía en juego para la Legislatura, y quedó en tercer lugar en tres de las ocho secciones electorales.

En el resultado global, con el 4.36%, quedó en el cuarto puesto detrás de Somos Buenos Aires, que promedió el 5,33%.

Nicolás del Caño, quien ganó la banca por la Tercera con el 5,69%, sostuvo que “esta elección muestra el rechazo al gobierno de Javier Milei, que viene en una profunda crisis por el ajuste brutal que hizo y sufrió una enorme derrota”.

“Muchos eligieron a Fuerza Patria para castigar al gobierno pero ahora está planteada una salida de esta grave crisis política nacional favorable a las grandes mayorías trabajadoras, para que el gobierno de Milei, que no va más, no termine en nuevas frustraciones”, sostuvo el dirigente desde sus redes sociales.

En ese marco, destacó que el FIT-Unidad hizo una “muy buena elección” al afianzarse como “la tercera fuerza en la Tercera Sección, en la Primera Sección y en La Plata.