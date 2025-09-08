La Sección Tercera ratificó que es el bastión del peronismo bonaerense

El contundente triunfo de Fuerza Patria por más de 25 puntos sobre La Libertad Avanza en la Sección Tercera (Sur del Conurbano) colocó una vez más a este distrito como el bastión más importante del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y realizó la mejor elección de medio término en 20 años, desde 2005, cuando Cristina Kirchner fue candidata a senadora nacional.

La Libertad Avanza y sus aliados de Pro imaginaron una campaña electoral en la que el debate gire alrededor de la inseguridad. Por eso ubicaron a un ex comisario (Maximiliano Bondarenko) de la bonaerense al frente de la boleta de candidatos para las elecciones legislativas en la Provincia.

Pero es evidente que el ajuste de la economía, que golpeó fuerte a los sectores populares del distrito, y los posibles hechos de corrupción denunciados en la Agencia Nacional de Discapacidad, impactaron más que los problemas de la inseguridad propuestos por los libertarios. Al menos, esa era la conclusión en la que coincidían ayer los analistas políticos.

En la mayoría de los 19 municipios que componen la Sección Tercera, la boleta de diputados de Fuerza Patria cosechó casi el 50 % de los sufragios (Almirante Brown 54,07%; Florencio Varela 55,70%; La Matanza 53,34%; Lanús 49,01%; Esteban Echeverría 49,17%; Berisso 46,55%). Pero hubo otros distritos donde la lista de Fuerza Patria sumó por arriba del 60%: Avellaneda 61,79%; Ensenada 65,78%; San Vicente 62,32% y Ezeiza 60,15%).

Estos números resaltan el peso electoral que tuvieron en esta elección los intendentes peronistas del Conurbano.

Además sorprendió la participación electoral, que superó el 60% en la mayoría de los distritos y en algunos se acercó al 70%.

En la elección de ayer, Fuerza Patria obtuvo 10 diputados, La Libertad Avanza 6 y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores 2.

Crece la izquierda y cae la UCR

La sorpresa electoral de la Sección Tercera la brindó ayer la izquierda nucleada en el FIT ya que ocupó la tercera posición, detrás del peronismo y los libertarios, y ubicó a dos diputados en la Cámara baja: Nicolás del Caño y Mónica Schlotthauer. Obteniendo muy buenos resultados en La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Ensenada.

En cambio la lista Somos (que integró la Unión Cívica Radical) no obtuvo ninguna banca. De esta manera el actual diputado Pablo Domenichini, que encabezaba esta lista, no logró la reelección.

La boleta de diputados de Somos -que incluyó a sectores del peronismo, la Coalición Cívica y otros partidos menores- perdió en los 19 distritos de la Tercera. Y salió cuarta después de Nuevos Aires.

Solo obtuvo un triunfo en las elecciones a concejales de Magdalena, municipio conducido por el radical Lisandro Hourcade.

Quién es quien en la lista de Fuerza Patria

La lista de candidatos a diputados por Fuerza Patria fue encabezada por la vicegobernadora Verónica Magario, que ya adelantó que no asumirá la banca y seguirá secundando al gobernador Axel Kicillof.

Por esta razón ingresarán a la Cámara baja Facundo Tignanelli, Mayra Mendoza, Mariano Cascallares, Ayelén Rasquetti, Luis Vivona, María Eva Limone, José Galván, Romina Barreiro, Roberto Vázquez y Silvina Nardini.

Cinco de esos legisladores adhieren al eje Cámpora/Cristina Kirchner (Tignanelli, Mayra Mendoza, María Eva Limone y Roberto Vázquez); Ayelén Rasquetti pertenece al Frente Renovador de Sergio Massa; y Cascallares, Galván, Romina Barreiro y la ensenadense Silvina Nardini se referencian con el gobernador de la provincia de Buenos Aires.