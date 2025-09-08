Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Se quedó con 7 de los 9 concejales en juego

En Ensenada, Secco ganó con más del 68%

Fuerza Patria relegó a un lejano segundo lugar a LLA, que obtuvo el 23,68% y se quedó con dos ediles. La Izquierda, tercera

En Ensenada, Secco ganó con más del 68%
8 de Septiembre de 2025 | 03:53
Edición impresa

La lista de Fuerza Patria se impuso también en Ensenada, donde el intendente, Mario Secco, encabezó la boleta de candidatos para el Concejo Deliberante. Con el 68,82 por ciento de los votos, la nómina oficialista se quedó con siete de las nueve bancas en que se ponían juego, relegando a un lejano segundo lugar a La Libertad Avanza (LLA), que obtuvo el 23,68 por ciento y se quedó con las otras dos bancas. El podio lo completó el Frente de Izquierda (FIT-U), con el 4,08 por ciento que no le alcanzó para llegar al Concejo.

Con estos resultados, el espacio liderado por Secco (cuya postulación habría sido testimonial y no asumiría su banca) logró conservar los seis escaños que arriesgaba y sumó uno más, con lo que ahora el interbloque sekista tendrá 13 ediles del total de 18 del deliberativo ensenadense.

En el búnker oficialista celebraron el triunfo como “histórico” y lo destacaron como “el más importante de la provincia de Buenos Aires”.

Con la nueva conformación, los cinco ediles restantes se repartirán entre los bloques de la oposición.

Como se dijo, en las elecciones de ayer la única fuerza que cosechó un par de lugares fue La Libertad Avanza: encabezada por Candela Uccello, la boleta libertaria mantuvo la banca ponía en juego y agregó otra. LLA contará así con tres ediles en el Concejo de Ensenada.

Por su parte, el Frente de Identidad Vecinal Ensenadense, un espacio que se escindió de LLA y que no se presentó en los comicios de ayer, pierde uno de los tres concejales que tenía, a la par que se vence el mandato del único representante que tenía el Pro, un sello que tampoco compitió.

LE PUEDE INTERESAR

Berisso: triunfo de Cagliardi y avance opositor

LE PUEDE INTERESAR

Magdalena, Brandsen y Punta Indio, con sopresas

Muy lejos de los primeros tres lugares quedaron Somos Buenos Aires, con el 1,58 por ciento; Potencia, con el 1,25 por ciento y la Organización Socialista de los Trabajadores, que sacó solo el 0,56 por ciento.

Creció el ausentismo

Más allá de los resultados, la lupa en esta jornada electoral estuvo puesta en el nivel de participación. Un dato seguido de cerca por los principales consultores, luego de un año en el que el ausentismo viene siendo la norma en la mayoría de las elecciones provinciales celebradas hasta la fecha.

En ese sentido, el nivel de participación en Ensenada superó ayer el 66 por ciento del padrón: votaron 41.806 de los 62.678 habilitados para hacerlo. En tanto que la abstención superó el 33 por ciento, unos diez puntos más que el registrado en las elecciones de medio término realizadas en 2021, según datos aportados por la Junta Electoral bonaerense.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados oficiales en La Plata: se impuso Fuerza Patria por más de 6 puntos

El peronismo logró un triunfo contundente en la Provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025 en Provincia: la cobertura de EL DIA, minuto a minuto

Milei, desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata: "Hoy hemos tenido un revés electoral"

Fiscal de La Libertad Avanza en La Plata intentó abrir la urna con un cuchillo e intervino la policía

Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: “La tristeza se transformó en proyectos”

La Plata: Ángela, la mujer de 100 años fue a votar y se llevó el aplauso de toda la mesa
+ Leidas

Legislatura: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado

Elecciones 2025: cómo les fue a los candidatos testimoniales que se presentaron

El revés electoral de Milei en la Provincia abre un nuevo escenario económico

El Pincha inicia una semana clave antes de River

Boca define la partida de Kevin Zenón, entre CSKA y Olimpiakos

Briasco o Hurtado, la duda de Orfila para Unión

Turf – Programas y Resultados

La extraordinaria vida de Carlo Acutis, el primer santo milenial
Últimas noticias de Política y Economía

Rotundo triunfo del PJ: superó por más de 13 puntos a LLA

El PJ rompió un maleficio de 20 años y Kicillof proyecta su figura al 2027

La polarización impidió que se consolide otra fuerza política

El Gobernador desafió a Milei y habló de una victoria “aplastante”
Deportes
Destino Guayaquil: por un cierre exitoso
Copa Libertadores: los ocho equipos que buscarán la gloria
El Pincha inicia una semana clave antes de River
Se agotan las ventanas para comprar las entradas de vuelta
Briasco o Hurtado, la duda de Orfila para Unión
Policiales
Prófugos “responsables”; fueron a votar: terminaron presos
Nahir Galarza solicitó tener celular en la cárcel
Un impactante siniestro casi termina en tragedia
Una banda vació cuatro departamentos en menos de tres horas
Fuego descontrolado, pánico y un galpón arrasado
Información General
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
Nueve de cada diez personas en el mundo respira contaminación
Día del Metalúrgico: cómo surgió y por qué se celebra el 7 de septiembre
Eclipse lunar total: ¿dónde y a qué hora se podrá ver la Luna de Sangre?
Hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Pelirrojo: curiosidades y la cuestión del "orgullo rojo"
Espectáculos
Especiales y flashes: la TV y las elecciones
VIDEO. Lilia Lemoine denunció acoso mediático
Mica Viciconte fue a votar junto a su hijo, Luca Cubero
Vero Lozano, en el cuarto oscuro, antes de dar su voto
El motivo por el que Moria Casán no fue a votar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla