En Ensenada, Secco ganó con más del 68%

Fuerza Patria relegó a un lejano segundo lugar a LLA, que obtuvo el 23,68% y se quedó con dos ediles. La Izquierda, tercera
La lista de Fuerza Patria se impuso también en Ensenada, donde el intendente, Mario Secco, encabezó la boleta de candidatos para el Concejo Deliberante. Con el 68,82 por ciento de los votos, la nómina oficialista se quedó con siete de las nueve bancas en que se ponían juego, relegando a un lejano segundo lugar a La Libertad Avanza (LLA), que obtuvo el 23,68 por ciento y se quedó con las otras dos bancas. El podio lo completó el Frente de Izquierda (FIT-U), con el 4,08 por ciento que no le alcanzó para llegar al Concejo.
Con estos resultados, el espacio liderado por Secco (cuya postulación habría sido testimonial y no asumiría su banca) logró conservar los seis escaños que arriesgaba y sumó uno más, con lo que ahora el interbloque sekista tendrá 13 ediles del total de 18 del deliberativo ensenadense.
En el búnker oficialista celebraron el triunfo como “histórico” y lo destacaron como “el más importante de la provincia de Buenos Aires”.
Con la nueva conformación, los cinco ediles restantes se repartirán entre los bloques de la oposición.
Como se dijo, en las elecciones de ayer la única fuerza que cosechó un par de lugares fue La Libertad Avanza: encabezada por Candela Uccello, la boleta libertaria mantuvo la banca ponía en juego y agregó otra. LLA contará así con tres ediles en el Concejo de Ensenada.
Por su parte, el Frente de Identidad Vecinal Ensenadense, un espacio que se escindió de LLA y que no se presentó en los comicios de ayer, pierde uno de los tres concejales que tenía, a la par que se vence el mandato del único representante que tenía el Pro, un sello que tampoco compitió.
Muy lejos de los primeros tres lugares quedaron Somos Buenos Aires, con el 1,58 por ciento; Potencia, con el 1,25 por ciento y la Organización Socialista de los Trabajadores, que sacó solo el 0,56 por ciento.
Más allá de los resultados, la lupa en esta jornada electoral estuvo puesta en el nivel de participación. Un dato seguido de cerca por los principales consultores, luego de un año en el que el ausentismo viene siendo la norma en la mayoría de las elecciones provinciales celebradas hasta la fecha.
En ese sentido, el nivel de participación en Ensenada superó ayer el 66 por ciento del padrón: votaron 41.806 de los 62.678 habilitados para hacerlo. En tanto que la abstención superó el 33 por ciento, unos diez puntos más que el registrado en las elecciones de medio término realizadas en 2021, según datos aportados por la Junta Electoral bonaerense.
