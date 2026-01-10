Se la larga la tercera fase de la FA CUP con varios partidos destacados

La FA Cup tendrá nueva acción en el fútbol ingles. Con un parate en el resto de las competencias de ese país, el torneo más viejo del mundo volverá a tener partidos, correspondientes a la tercera ronda.

Entre los cruces más destacados de la tercera ronda, el City enfrenta al Exeter; el Tottenham recibe al Aston Villa en uno de los partidos más parejos, y el Chelsea será visitante de Charlton. Finalmente, el lunes 12 cerrará esta fase con el Liverpool enfrentando al Barnsley