La esposa de Nahuel Gallo confirmó que pudo hablar con el gendarme detenido en Venezuela

"Me llamó para decirme que seguía fuerte", afirmó a través de redes sociales
María Alexandra Gómez aseguró este jueves que le “volvió el alma al cuerpo” tras recibir la llamada de su esposo, Nahuel Gallo, quien se encuentra detenido en Venezuela, desde fines de 2024.
“Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes”, expresó Gómez en un mensaje que difundió por la red social X.
Y añadió: “Lo queremos LIBRE, necesita estar con su familia. #LibertadParaNahuel”.
El gendarme argentino estaba cumpliendo una huelga de hambre, en reclamo de su liberación, según revelaron desde el interior de la cárcel El Rodeo 1, en Caracas, donde está alojado desde finales de 2024, en condición de secuestrado, sin asistencia legal ni consular.
Así lo había confirmado el miércoles Elisa Trotta, ex embajadora del Gobierno interino de Venezuela que encabezó Juan Guaidó, quien explicó que las noticias sobre Gallo surgieron luego de que familiares de los detenidos “lograron comunicarse a los gritos desde la montaña con los presos políticos en el centro de tortura Rodeo 1”.
“Los presos informaron que Nahuel Gallo se mantiene en huelga de hambre. Lo que le suceda es responsabilidad del régimen de Delcy Rodríguez”, explicó Trotta.
