Manchester United eliminado de la FA Cup

El Brighton agravó la crisis del Manchester United y lo eliminó de la FA Cup al derrotarlo ayer por 2-1, lo que virtualmente deja sin opciones a ganar algún título esta temporada a los ‘Red Devils’.
Los goles de Brajan Gruda y Danny Welbeck acabaron con la participación del United en esta tercera ronda de la FA Cup y los obliga a centrarse únicamente en la Premier League, aunque la medianía de la campaña (séptimos con 32 puntos) le permite aspirar solo a las competencias internacionales.
El United, que sigue con Darren Fletcher como entrenador interino tras el despido de Rúben Amorim, cayó a pesar de jugar con un equipo repleto de titulares. El equipo solo ha ganado uno de los últimos siete partidos y aunque descontó con un gol de Benjamin Sesko cerca del final, no le alcanzó para forzar la prórroga.
A la espera de encontrar a otro entrenador que probablemente sea Olé Gunnar Solskjaer, la temporada del Manchester United es lamentable. No participan en Europa por el desastroso año pasado, quedaron eliminados de la Copa de la Liga contra el Grimsby Town, equipo de League Two (Cuarta división inglesa) y ahora también están fuera de la FA Cup.
El United es el segundo equipo del ‘Big Six’ en quedarse fuera de esta FA Cup después de que el pasado sábado el Tottenham Hotspur cayera a manos del Aston Villa.
En los otros encuentros de la FA Cup, West Ham (gol un gol de Valentín Castellanos) derrotó 2-1 a QPR; Arsenal goleó 4-1 a Portsmouth; Leeds United derrotó 3-1 a Derby County; Norwich goleó 5-1 a Walsall; Mansfield venció 4-3 a Sheffield United; Hull City eliminó a Blackburn Rovers 4-3 por penales luego de igualar el partido 0 a 0 y West Bromwich eliminó también desde la mancha blanca a Swansea por 6 a 5 luego de la igualdad 2-2.
Hoy se completará la tercera ronda con la disputa del encuentro entre Liverpool y Barnsley desde las 16.45 hora de nuestro país.
