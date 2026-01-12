Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |UNA CRISIS SIN FINAL PARA LOS “RED DEVILS”

Manchester United eliminado de la FA Cup

Manchester United eliminado de la FA Cup

Brighton dio el golpe

12 de Enero de 2026 | 01:32
Edición impresa

El Brighton agravó la crisis del Manchester United y lo eliminó de la FA Cup al derrotarlo ayer por 2-1, lo que virtualmente deja sin opciones a ganar algún título esta temporada a los ‘Red Devils’.

Los goles de Brajan Gruda y Danny Welbeck acabaron con la participación del United en esta tercera ronda de la FA Cup y los obliga a centrarse únicamente en la Premier League, aunque la medianía de la campaña (séptimos con 32 puntos) le permite aspirar solo a las competencias internacionales.

El United, que sigue con Darren Fletcher como entrenador interino tras el despido de Rúben Amorim, cayó a pesar de jugar con un equipo repleto de titulares. El equipo solo ha ganado uno de los últimos siete partidos y aunque descontó con un gol de Benjamin Sesko cerca del final, no le alcanzó para forzar la prórroga.

A la espera de encontrar a otro entrenador que probablemente sea Olé Gunnar Solskjaer, la temporada del Manchester United es lamentable. No participan en Europa por el desastroso año pasado, quedaron eliminados de la Copa de la Liga contra el Grimsby Town, equipo de League Two (Cuarta división inglesa) y ahora también están fuera de la FA Cup.

El United es el segundo equipo del ‘Big Six’ en quedarse fuera de esta FA Cup después de que el pasado sábado el Tottenham Hotspur cayera a manos del Aston Villa.

En los otros encuentros de la FA Cup, West Ham (gol un gol de Valentín Castellanos) derrotó 2-1 a QPR; Arsenal goleó 4-1 a Portsmouth; Leeds United derrotó 3-1 a Derby County; Norwich goleó 5-1 a Walsall; Mansfield venció 4-3 a Sheffield United; Hull City eliminó a Blackburn Rovers 4-3 por penales luego de igualar el partido 0 a 0 y West Bromwich eliminó también desde la mancha blanca a Swansea por 6 a 5 luego de la igualdad 2-2.

LE PUEDE INTERESAR

Bayern no tuvo piedad ante el Wolsburgo

LE PUEDE INTERESAR

Unidos de Olmos volvió a mostrar todo su potencial

Hoy se completará la tercera ronda con la disputa del encuentro entre Liverpool y Barnsley desde las 16.45 hora de nuestro país.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro grave accidente en la Región: un joven sufrió múltiples fracturas y pelea por su vida

En fotos y video.- La tradición del Bon Odori convocó a una miles de asistentes en La Plata

Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación

Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas

¿Accidente o negligencia?: el policía de La Plata baleado, un grave episodio expone a la Bonaerense

Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento

La otra cara de los medicamentos: cómo influyen en la vida sexual
+ Leidas

En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones

VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”

Espera por los goles de Gaich

Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a un matrimonio de 15 años

La Comuna denuncia y alerta por la venta ilegal de lotes en zona rural

El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada

La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel

El cierre de 2025 y lo que viene en la política argentina
Últimas noticias de Deportes

Espera por los goles de Gaich

El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada

VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”

La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel
Espectáculos
La nueva vida de Christian Petersen y un anuncio especial tras recibir el alta médica
Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación
Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas
Tragedia aérea: murió el cantante colombiano Yeison Jiménez
Mirtha Legrand inauguró la temporada veraniega desde Mar del Plata con un look que sorprendió a todos
Policiales
Con el corazón roto: piden justicia por la muerte de un nene
El delito, una tortura: ahora lo padeció un jubilado en Gonnet
Alerta activa en la Región por un incendio de pastizales en Berisso
Asaltaron a una joven embarazada de tres meses
Segunda víctima fatal en 2026 en La Plata a causa del drama del tránsito
Política y Economía
Inflación 2025: ¿En el menor nivel desde 2017?
La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica
Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a un matrimonio de 15 años
La Comuna denuncia y alerta por la venta ilegal de lotes en zona rural
Un poco de satisfacción: el Banco Central volvió a comprar dólares tras el cepo
La Ciudad
En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones
Curiosa invasión de largartijas en la Ciudad
Cuatro amigos buscan cruzar el Río a brazadas
Vacaciones en casa: las piletas ganan terreno en la Ciudad
VIDEO. Colonia Urquiza celebró al ritmo de Bon Odori, el icónico festival japonés

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla