Revisión para Miljevic que firma y se pone la 10

Racing y Huracán alcanzaron finalmente un acuerdo por la transferencia de Matko Miljevic, aunque la llegada del mediocampista a Avellaneda se vio demorada por la imposibilidad de realizar de inmediato la revisión médica, que recién se concretaría hoy.

Luego de varios días de negociaciones y numerosas idas y vueltas, los dirigentes de ambos clubes sellaron la operación el pasado viernes por la noche. Sin embargo, al cerrarse el entendimiento a última hora, el futbolista no consiguió turno para los estudios médicos, situación que postergó su incorporación formal a la Academia.

Diego Milito y Abel Poza, presidentes de Racing y Huracán, se reunieron el viernes por la noche y, en un primer momento, ambos se retiraron con la sensación de que el pase estaba caído. No obstante, Milito retomó el contacto horas más tarde y lograron cerrar el acuerdo: Racing abonará tres millones de dólares por el 80 por ciento del pase, en 16 cuotas del mismo valor.

La idea inicial del club de Avellaneda era que Miljevic se realizara los estudios médicos el miércoles 7 de enero, junto a Valentín Carboni, quien llegó a préstamo desde el Inter de Italia y ya se encuentra realizando la pretemporada.

Finalmente, el mediocampista nacido en Miami, de 24 años, deberá esperar para sumarse a la Academia. El ex Argentinos Juniors y Newell’s analiza las alternativas: Una opción es viajar a Ciudad del Este para sumarse a los trabajos del equipo dirigido por Gustavo Costas, que enfrentará a Universidad de Chile el 18 de enero en un amistoso de preparación en el Estadio Municipal de Concepción. La otra posibilidad es aguardar el regreso del plantel desde Paraguay, incorporarse en el Predio Tita Mattiussi y sumarse posteriormente a la gira por Chile.

El flamante refuerzo lucirá el número de camiseta que dejó libre Luciano Vietto por su salida en condición de libre: el codiciado número 10, mientras que Valentín Carboni usará la número 21 que dejó libre el arquero Gabriel Arias.