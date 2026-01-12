Revisión para Miljevic que firma y se pone la 10

La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica
La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica
VIDEO. Colonia Urquiza celebró al ritmo de Bon Odori, el icónico festival japonés
Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a un matrimonio de 15 años
En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones
VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”
Advierten en la zona por cianobacterias en los espejos de agua
Las ventas minoristas cayeron en diciembre y acumulan 8 meses en baja
Polémica y cruces entre vecinos e inspectores por multas en 37 entre 12 y 13
El programa municipal “Ciudad Limpia” llegó a la avenida 520
Con el corazón roto: piden justicia por la muerte de un nene
El delito, una tortura: ahora lo padeció un jubilado en Gonnet
Alerta activa en la Región por un incendio de pastizales en Berisso
Segunda víctima fatal en 2026 en La Plata a causa del drama del tránsito
VIDEO. En el Centro, le pincharon los planes a dos robarruedas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Racing y Huracán alcanzaron finalmente un acuerdo por la transferencia de Matko Miljevic, aunque la llegada del mediocampista a Avellaneda se vio demorada por la imposibilidad de realizar de inmediato la revisión médica, que recién se concretaría hoy.
Luego de varios días de negociaciones y numerosas idas y vueltas, los dirigentes de ambos clubes sellaron la operación el pasado viernes por la noche. Sin embargo, al cerrarse el entendimiento a última hora, el futbolista no consiguió turno para los estudios médicos, situación que postergó su incorporación formal a la Academia.
Diego Milito y Abel Poza, presidentes de Racing y Huracán, se reunieron el viernes por la noche y, en un primer momento, ambos se retiraron con la sensación de que el pase estaba caído. No obstante, Milito retomó el contacto horas más tarde y lograron cerrar el acuerdo: Racing abonará tres millones de dólares por el 80 por ciento del pase, en 16 cuotas del mismo valor.
La idea inicial del club de Avellaneda era que Miljevic se realizara los estudios médicos el miércoles 7 de enero, junto a Valentín Carboni, quien llegó a préstamo desde el Inter de Italia y ya se encuentra realizando la pretemporada.
Finalmente, el mediocampista nacido en Miami, de 24 años, deberá esperar para sumarse a la Academia. El ex Argentinos Juniors y Newell’s analiza las alternativas: Una opción es viajar a Ciudad del Este para sumarse a los trabajos del equipo dirigido por Gustavo Costas, que enfrentará a Universidad de Chile el 18 de enero en un amistoso de preparación en el Estadio Municipal de Concepción. La otra posibilidad es aguardar el regreso del plantel desde Paraguay, incorporarse en el Predio Tita Mattiussi y sumarse posteriormente a la gira por Chile.
El flamante refuerzo lucirá el número de camiseta que dejó libre Luciano Vietto por su salida en condición de libre: el codiciado número 10, mientras que Valentín Carboni usará la número 21 que dejó libre el arquero Gabriel Arias.
LE PUEDE INTERESAR
Barcelona se adueñó de la Supercopa de España
LE PUEDE INTERESAR
El Culé sigue siendo el más supercampeón del certamen
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí