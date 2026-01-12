Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |2-1 A ALIANZA LIMA

El Rojo ganó en Uruguay y define el pase de Javier Ruiz

El Rojo ganó en Uruguay y define el pase de Javier Ruiz

Abaldo fue la figura

12 de Enero de 2026 | 01:37
Independiente comenzó el año con una victoria por 2-1 frente a Alianza Lima de Perú, en un partido amistoso disputado en Montevideo en el marco de la Serie Río de la Plata.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros empezó en desventaja, pero reaccionó con rapidez y logró revertir el resultado en apenas seis minutos durante el segundo tiempo con tantos de Matías Abaldo y Santiago Montiel.

Con su flamante refuerzo Ignacio Malcorra observando el encuentro desde la platea, el Rojo presentó una formación alternativa, pensada para darle rodaje a futbolistas que buscan minutos en la pretemporada. En el conjunto peruano, conducido por Pablo Guede, no estuvo el lateral Luis Advíncula, recientemente incorporado desde Boca, aunque sí fue titular el delantero argentino Federico Girotti.

La pretemporada del club de Avellaneda también estuvo atravesada por la situación de Javier Ruiz, extremo de 21 años que debutó en Primera bajo la conducción de Carlos Tevez en septiembre de 2023 y que venía de un préstamo en Barracas Central. Repescado a pedido de Quinteros, el jugador no se presentó a una jornada de entrenamientos y no viajó a Uruguay, lo que encendió la alarma en el club.

Ruiz argumentó disconformidad con el trato recibido desde lo económico y lo deportivo, mientras que la dirigencia mantiene una postura firme: solo saldrá mediante una venta. En ese contexto, Peñarol aparece como uno de los interesados, en una situación que pasó de proyectarlo como posible titular a dejarlo virtualmente apartado del plantel.

En cuanto al mercado de pases, Independiente concretó la llegada de Malcorra, quien arribó con el pase en su poder tras tres años y medio en Rosario Central. El volante de 38 años firmó contrato por una temporada y suma el noveno club de su carrera. Aunque ya se entrena con el plantel en suelo uruguayo, no fue convocado para el primer amistoso del año. pero podría tener su debut el martes frente a Everton de Chile.

