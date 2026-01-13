El Madrid echó a Xabi Alonso y dirigirá Arbeloa

El entrenador Xabi Alonso fue despedido del Real Madrid tras perder 3-2 la final de la Supercopa de España este domingo ante el Barcelona en Arabia Saudita. El club anunció ayer la desvinculación del ex director técnico del Bayer Leverkusen de Alemania y se comunicó que fue “de mutuo acuerdo”. Su reemplazante será Álvaro Arbeloa, que venía dirigiendo a la filial, Castilla

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa” expresó la institución de la capital española.

Además, el Real Madrid le agradeció “a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”.

Ante esta salida de mutuo acuerdo entre la dirigencia y Alonso, el que tomará las riendas del primer equipo será Álvaro Arbeloa, el entrenador del Real Madrid Castilla.

Sorpresivamente, el ex defensor de la selección de España no tendrá una gestión interina y dirigirá al primer equipo de manera definitiva.

“Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025” comunicó el club español.

“Como jugador, Álvaro Arbeloa formó parte del Real Madrid en una de las etapas más exitosas de su historia. Defendió nuestra camiseta entre 2009 y 2016, en 238 partidos oficiales. Durante ese tiempo ganó 8 títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España” agrega el comunicado destacando la carrera del exdefensor en el equipo de la capital española.

Arbeloa tendrá su debut en el Real Madrid el próximo sábado desde las 10 cuando reciba en el estadio Santiago Bernabéu al Osasuna por la fecha 20 de la Liga. El arranque será complejo ya que, el martes de la semana que viene a las 17, recibirá al Mónaco de Francia por la anteúltima fecha de la UEFA Champions League.

El ciclo de Xabi Alonso en Real Madrid comenzó el 1 de junio del año pasado y duró tan solo siete meses y cinco dias, en los cuales dirigió 34 partidos de los cuales ganó 24, empató 4 y perdió 6, aunque el rendimiento de su equipo nunca terminó de convencer al público Merengue.

En LaLiga de España, el equipo madrileño está segundo a cuatro puntos del líder Barcelona y, en la UEFA Champions League, se úbica en el séptimo lugar con 12 puntos, a seis del líder Arsenal de Inglaterra, a falta de dos fechas para el final de la fase de liga de la máxima competencia europea.