Cayó una banda de "roba motos" que operaba en La Plata

Un amplio operativo policial se llevó a cabo en Los Hornos para desbaratar a una banda dedicada al robo de motos en distintos puntos de la Ciudad. Fuentes oficiales reportaron que se realizaron múltiples allanamientos en domicilios en los que se detuvo a cuatro sospechosos y se incautó una vasta cantidad elementos de "motoparte" comprometedores para la causa.

El caso salió a la luz luego de un robo que los implicados concretaron el pasado 28 de diciembre y que llegó a conocimiento de la policía de Los Hornos. A partir de una serie de tareas investigativas ordenadas por la Justicia, de determinó que se trataba de una banda abocada a la sustracción de rodados tanto en Los Hornos como en otras localidades e incluso en el casco urbano.

Las averiguaciones y la recolección de datos de campo llevó a una serie de allanamientos concretados en 70 entre 158 y 159, 70 entre 156 y 157 y en 157 entre 70 y 71. El saldo de la orden judicial y del proceder policial fue la detención de cuatro hombres de 16, 40, 47 y 18 años de edad, por lo que también debió intervenir la justicia del menor.

Además, incautaron una moto "descachada" y con numeración de cuadro suprimida, llaves de tipo ganzúa y distintos elementos de motocicletas como plásticos diversos, espejos, ópticas, una llanta, un tanque de nafta, asientos, partes de motor y armazones metálicos, entre otros elementos.

Tras llevarse a cabo las órdenes de registro y secuestro de material y luego de las detención, la Justicia avanza en la investigación para determinar si los robos eran concretados a los fines de vender las piezas de los moto-vehículos de forma ilegal.