Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

La Ciudad

Cayó una banda de "roba motos" que operaba en La Plata

Cayó una banda de "roba motos" que operaba en La Plata
13 de Enero de 2026 | 12:00

Escuchar esta nota

Un amplio operativo policial se llevó a cabo en Los Hornos para desbaratar a una banda dedicada al robo de motos en distintos puntos de la Ciudad. Fuentes oficiales reportaron que se realizaron múltiples allanamientos en domicilios en los que se detuvo a cuatro sospechosos y se incautó una vasta cantidad elementos de "motoparte" comprometedores para la causa. 

El caso salió a la luz luego de un robo que los implicados concretaron el pasado 28 de diciembre y que llegó a conocimiento de la policía de Los Hornos. A partir de una serie de tareas investigativas ordenadas por la Justicia, de determinó que se trataba de una banda abocada a la sustracción de rodados tanto en Los Hornos como en otras localidades e incluso en el casco urbano. 

Las averiguaciones y la recolección de datos de campo llevó a una serie de allanamientos concretados en 70 entre 158 y 159, 70 entre 156 y 157 y en 157 entre 70 y 71. El saldo de la orden judicial y del proceder policial fue la detención de cuatro hombres de 16, 40, 47 y 18 años de edad, por lo que también debió intervenir la justicia del menor. 

Además, incautaron una moto "descachada" y con numeración de cuadro suprimida, llaves de tipo ganzúa y distintos elementos de motocicletas como plásticos diversos, espejos, ópticas, una llanta, un tanque de nafta, asientos, partes de motor y armazones metálicos, entre otros elementos.  

Tras llevarse a cabo las órdenes de registro y secuestro de material y luego de las detención, la Justicia avanza en la investigación para determinar si los robos eran concretados a los fines de vender las piezas de los moto-vehículos de forma ilegal.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se define el Súper Cartonazo por $4.000.000 y $300.000 por línea: los números de este martes

Globos de Oro: dónde ver las series y películas ganadoras

Tras el rumor de affaire con Macri, habló Juana Viale

El chiste que incomodó a DiCaprio sobre su pasión por las mujeres sub30

“Se acerca la derrota del mal” en Venezuela

“Nunca vi nada igual”, dijo un guardavidas de la zona de El Torreón

¿Castro planeaba dejar a Siciliani?: un nuevo audio lo deja muy mal parado

Vuelven los shows al Hipódromo: Don Osvaldo, en febrero
+ Leidas

Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell

Auzmendi viene hoy a La Plata y pone la firma en Gimnasia

El once que perfila Domínguez para el debut del lunes

Expectativa por la convocatoria del gobierno provincial a los gremios a una reunión paritaria

Advierten conexiones de Massa con la AFA: “Es el verdadero jefe de la mafia”

Meteotsunami: el antecedente de 1954 en Mar del Plata con olas de gran magnitud

Primer refuerzo de Estudiantes: Gaich se hace la revisión y firma por una temporada

VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita: el relato de un platense
Últimas noticias de La Ciudad

Alertan por enjambres de abejas en un sector del Parque Saavedra: "Un peligro para los niños"

Se define el Súper Cartonazo por $4.000.000 y $300.000 por línea: los números de este martes

Martes de sol, calor ¿y alguna lluvia aislada?

Reprograman operaciones en los hospitales públicos de la Región
Información General
Meteotsunami: el antecedente de 1954 en Mar del Plata con olas de gran magnitud
Tensión en Nordelta: ordenan desalojar carpinchos
Hantavirus: murió una niña en el Hospital de Niños
Comenzó la vacunación contra la bronquiolitis
Los números de la suerte del martes 13 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
Gaich ya está en La Plata para unirse al Pincha: revisión médica y firma
Auzmendi viene hoy a La Plata y pone la firma en Gimnasia
Lanús será el primer rival de la pretemporada
Giampaoli: “Prioricé la humildad del grupo por sobre lo económico”
Enrique se despidió del Lobo y jugará en Aldosivi
Policiales
Pinamar: nene de 8 años lucha por su vida tras un choque en La Frontera entre un arenero y una camioneta
El peor arranque de año: en 2026 ya hubo tres tragedias viales
VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita: el relato de un platense
“Nunca vi nada igual”, dijo un guardavidas de la zona de El Torreón
¿Un turista baleado en La Plata o un falso relato para desviar la atención?
Espectáculos
Reacción de Marcela Tinayre a los rumores que vinculan a Juana Viale con Mauricio Macri: "Absurdo y dañino"
Gimena Accardi y Seven Kayne muy juntos en un boliche: confirman romance, las fotos
Sorpresa en MasterChef Celebrity: una de las participantes más queridas por el público tuvo que abandonar el reality
De acá a la China: aseguran que en marzo le sale el divorcio a Mauro Icardi ¿Se viene la boda?
¿Juliana Awada tiene nuevo amor? La ex primera dama estaría saliendo con un financista 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla