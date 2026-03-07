Wall Street cerró a la baja, afectada por el petróleo

La Bolsa de Nueva York cerró en rojo, lastrada por la continua subida de los precios del petróleo debido a la guerra en Oriente Medio, a lo que se sumó la caída del empleo en Estados Unidos. El Dow Jones retrocedió un 0,95%, el Nasdaq perdió un 1,59% y el S&P cayó un 1,33%.

Los precios del petróleo se han disparado casi un 30% esta semana, para alcanzar niveles que no se veían desde 2023, debido a la interrupción parcial del tráfico en el estrecho de Ormuz. Los inversores temen que este aumento tenga un fuerte impacto en los precios al consumidor.

Además del conflicto, “un desastroso informe sobre el empleo” ha lastrado aún más los valores, señala José Torres, de Interactive Brokers.

Según los datos oficiales publicados ayer, el desempleo subió al 4,4%. Los inversores esperaban que se mantuviera sin cambios, en el 4,3%. “Esto crea una situación compleja” para la Reserva Federal (Fed), opina Gina Bolvin, de Bolvin Wealth Management Group.