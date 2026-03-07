El oro de Venezuela se va para Estados Unidos

Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
Cómo quedó la escala salarial de los docentes tras el acuerdo con la Provincia
En un movimiento que sacude el tablero político y económico de América Latina, el gobierno de Donald Trump autorizó la venta de parte del oro de Venezuela a Estados Unidos, en lo que representa una nueva flexibilización de las sanciones impuestas durante años al régimen de Caracas.
La decisión quedó plasmada en una licencia publicada por el Departamento del Tesoro, que vuelve a habilitar transacciones con la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) y sus filiales. Con esta autorización, empresas radicadas en Estados Unidos podrán adquirir el metal precioso y posteriormente reexportarlo al mercado internacional.
La licencia impone un estricto cerco geopolítico. El oro venezolano no podrá ser comercializado con Irán, Corea del Norte, Rusia, China ni Cuba, países considerados adversarios estratégicos por Washington.
Este esquema replica el modelo aplicado recientemente al petróleo venezolano, cuya exportación también fue autorizada nuevamente por Estados Unidos, aunque bajo supervisión directa.
En ese caso —y ahora también con el oro— los ingresos generados por las ventas y los impuestos asociados deben depositarse en un fondo especial controlado por el Departamento del Tesoro, actualmente radicado en Catar.
La habilitación del comercio del oro se conoce apenas horas después de un hecho clave: la visita de Doug Burgum, secretario del Interior del gobierno de Trump, quien pasó dos días en Venezuela y anunció junto a autoridades locales el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Durante el viaje, Burgum mantuvo reuniones con Delcy Rodríguez, actual presidenta interina y exvicepresidenta del gobierno de Maduro. Según el funcionario estadounidense, decenas de empresas ya manifestaron interés en invertir en el país.
La Casa Blanca sostiene que actualmente administra de facto Venezuela y controla sus enormes recursos naturales luego del derrocamiento de Nicolás Maduro, ocurrido el 3 de enero durante una incursión de fuerzas especiales estadounidenses.
Tras su captura, Maduro y su esposa fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos por narcotráfico.
Desde entonces, Washington comenzó a desplegar una intensa agenda económica. En febrero, el secretario de Energía Chris Wright se convirtió en el primer alto funcionario estadounidense en visitar el país tras el cambio de poder.
Aunque el petróleo concentra la mayor atención internacional, Venezuela posee también enormes reservas minerales. Además del oro, el país cuenta con diamantes, bauxita, coltán y otros minerales estratégicos utilizados en la fabricación de computadoras, teléfonos móviles y tecnología avanzada.
Ahora, con el nuevo permiso de Washington, el oro venezolano empieza a fluir hacia el mercado internacional con Estados Unidos como puerta de salida. Una decisión que abre oportunidades económicas, pero que también promete reavivar el debate global sobre recursos, poder y geopolítica en la región.
