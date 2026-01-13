Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

La Ciudad

VIDEO.- Maratonista que recorre el país hizo escala en La Plata y convoca a atletas y runners

13 de Enero de 2026 | 12:52

Ricardo Félix, un deportista misionero que inició en octubre el ambicioso desafío de unir la Argentina a pie, arribó este martes a La Plata. A sus 58 años y con una vitalidad envidiable, su objetivo no es solo sumar kilómetros, sino estrechar lazos con las comunidades locales y, especialmente, con el mundo del running. Con su llegada a la capital bonaerense, lanzó una invitación abierta a los corredores de la zona para que lo acompañen a descubrir los rincones de la ciudad haciendo lo que más le gusta: trotar.

En una charla con EL DÍA, Félix detalló el simbolismo de la bandera que porta en cada tramo de su recorrido. El estandarte, que lo acompaña como una declaración de principios, luce tres colores específicos: el rosa, como concientización sobre el cáncer de mama; el azul, vinculado a la prevención del cáncer de próstata; y un lazo blanco que rinde homenaje a la niñez.

Tras su paso por la Ciudad de Buenos Aires, el incansable atleta se instaló en suelo platense con la intención de contactar a maratonistas locales que quieran hacer de "guías" en su recorrido. "Es mi primera vez en esta ciudad y me parece bellísima. Aunque suelo cubrir 30 kilómetros por localidad, en esta ocasión fraccionaré la distancia en tres jornadas de entre 10 y 12 kilómetros para disfrutar mejor la estancia", explicó.

Este ajuste en su rutina responde a la necesidad de gestionar el desgaste físico tras meses de esfuerzo ininterrumpido. Por ello, el misionero alienta a los clubes o corredores independientes a que lo contacten a través de sus redes sociales (Instagram, TikTok o Facebook) o directamente vía WhatsApp al (3764) 917066 para coordinar las salidas.

El itinerario de Félix no se detiene aquí: su hoja de ruta señala que, luego de visitar La Plata, enfilará hacia la Costa Atlántica para luego descender por el litoral marítimo hasta Ushuaia. El plan de retorno contempla subir por la mítica Ruta 40, cerrando así un círculo que lo llevará de vuelta a Misiones en octubre, completando exactamente un año de travesía.

"Llevo el atletismo en la sangre desde los 14 años", confesó este gendarme retirado que hoy dedica su jubilación a cumplir este sueño. A pesar de que el aspecto económico representa un reto cotidiano, Félix se las ingenia para encontrar hospedaje en cada parada, impulsado por una pasión que, lejos de agotarse, se fortalece con cada nuevo horizonte que alcanza.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

