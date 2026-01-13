Provincia y los gremios reanudaron la paritaria con la expectativa de una oferta salarial
Provincia y los gremios reanudaron la paritaria con la expectativa de una oferta salarial
Pinamar: "No está en condiciones de ser trasladado", dice el nuevo parte médico del nene internado tras el choque
La AFA negó irregularidades en sus balances y denunció presiones
VIDEO.- Maratonista que recorre el país hizo escala en La Plata y convoca a atletas y runners
El Súper Cartonazo por $4.000.000 tiene a su primera ganadora
Meteotsunami: el antecedente de 1954 en Mar del Plata con olas de gran magnitud
Gaich ya está en La Plata para unirse al Pincha: revisión médica y firma
Pinamar: nene de 8 años lucha por su vida tras un choque en La Frontera entre un arenero y una camioneta
Trump pidió a los iraníes que mantengan las manifestaciones y tomen las instituciones
Reprograman operaciones en los hospitales públicos de la Región
Venezuela: entre los presos políticos liberados hay un argentino-israelí de 72 años
Se define el Súper Cartonazo por $4.000.000 y $300.000 por línea: los números de este martes
Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell
Alertan por enjambres de abejas en un sector del Parque Saavedra: "Un peligro para los niños"
VIDEO. Bomberos en alerta por los incendios de pastizales en la zona
Diego Santilli viajó a Chaco y sumó el apoyo del gobernador Leandro Zdero
Pablo Elías, en su primer acto como intendente interino en el Bon Odori
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Ricardo Félix, un deportista misionero que inició en octubre el ambicioso desafío de unir la Argentina a pie, arribó este martes a La Plata. A sus 58 años y con una vitalidad envidiable, su objetivo no es solo sumar kilómetros, sino estrechar lazos con las comunidades locales y, especialmente, con el mundo del running. Con su llegada a la capital bonaerense, lanzó una invitación abierta a los corredores de la zona para que lo acompañen a descubrir los rincones de la ciudad haciendo lo que más le gusta: trotar.
En una charla con EL DÍA, Félix detalló el simbolismo de la bandera que porta en cada tramo de su recorrido. El estandarte, que lo acompaña como una declaración de principios, luce tres colores específicos: el rosa, como concientización sobre el cáncer de mama; el azul, vinculado a la prevención del cáncer de próstata; y un lazo blanco que rinde homenaje a la niñez.
Tras su paso por la Ciudad de Buenos Aires, el incansable atleta se instaló en suelo platense con la intención de contactar a maratonistas locales que quieran hacer de "guías" en su recorrido. "Es mi primera vez en esta ciudad y me parece bellísima. Aunque suelo cubrir 30 kilómetros por localidad, en esta ocasión fraccionaré la distancia en tres jornadas de entre 10 y 12 kilómetros para disfrutar mejor la estancia", explicó.
Este ajuste en su rutina responde a la necesidad de gestionar el desgaste físico tras meses de esfuerzo ininterrumpido. Por ello, el misionero alienta a los clubes o corredores independientes a que lo contacten a través de sus redes sociales (Instagram, TikTok o Facebook) o directamente vía WhatsApp al (3764) 917066 para coordinar las salidas.
El itinerario de Félix no se detiene aquí: su hoja de ruta señala que, luego de visitar La Plata, enfilará hacia la Costa Atlántica para luego descender por el litoral marítimo hasta Ushuaia. El plan de retorno contempla subir por la mítica Ruta 40, cerrando así un círculo que lo llevará de vuelta a Misiones en octubre, completando exactamente un año de travesía.
"Llevo el atletismo en la sangre desde los 14 años", confesó este gendarme retirado que hoy dedica su jubilación a cumplir este sueño. A pesar de que el aspecto económico representa un reto cotidiano, Félix se las ingenia para encontrar hospedaje en cada parada, impulsado por una pasión que, lejos de agotarse, se fortalece con cada nuevo horizonte que alcanza.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí