Litio y cobre se disparan ante una mayor demanda

Los precios del litio y del cobre registran un fuerte repunte en los mercados internacionales, impulsados por una combinación de mayor demanda vinculada a la transición energética y restricciones del lado de la oferta, especialmente en China.

Ambos metales, clave para la electrificación y el desarrollo de energías limpias, vuelven a captar la atención de los inversores tras un período de precios deprimidos.

El litio lidera las subas. Los futuros de carbonato de litio superaron en enero los 150.000 yuanes por tonelada, con un avance cercano al 30% desde comienzos de año, alcanzando su nivel más alto en dos años. El alza responde, en parte, a señales de una demanda más sólida para el almacenamiento de energía y la fabricación de baterías. A esto se sumó la decisión de las autoridades chinas de reducir los reembolsos a la exportación para los productores de baterías a partir de abril, lo que llevó a los fabricantes a adelantar compras de litio para asegurar insumos.

Sin embargo, el factor decisivo fue la oferta. Beijing canceló 27 permisos de minería en la provincia de Jiangxi, uno de los principales polos de litio del país, y mantuvo la suspensión de operaciones en yacimientos clave, como la mina Jianxiawo de CATL.

El cierre de estos yacimientos redujo la producción disponible y aceleró la suba de precios.

El cobre también muestra una tendencia alcista, respaldado por los planes chinos de ampliar la infraestructura energética, los centros de datos y la red de vehículos eléctricos.