El Mundo |ANTE LA PRESIÓN DE TRUMP

Groenlandia refuerza su cooperación con la OTAN

AP

13 de Enero de 2026 | 02:33
Edición impresa

La OTAN y Groenlandia anunciaron un refuerzo de su cooperación en defensa para proteger este territorio autónomo de Dinamarca, en medio de la creciente inquietud por las declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que Estados Unidos tomaría la isla “de una forma u otra”. El presidente estadounidense justificó su postura en una supuesta amenaza de China y Rusia, descartando incluso la opción de un arriendo. Ante un escenario que algunos consideran cada vez más plausible, el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, afirmó que la seguridad de la isla es responsabilidad “fundamental e inquebrantable” de la OTAN, alianza de la que Estados Unidos es el miembro más poderoso. El gobierno de la isla aseguró que cualquier desarrollo militar se hará en estrecha coordinación con la Alianza, Dinamarca y Washington, con el objetivo de demostrar que Groenlandia ya está debidamente protegida. Aunque los aliados debatieron medidas como aumentar la presencia naval en el Ártico, no hubo decisiones concretas. Dinamarca, por su parte, incrementó la inversión en seguridad con 1.200 millones de euros en 2025.

Pese a la presión, las autoridades groenlandesas reiteraron que no aceptarán “bajo ninguna circunstancia” pasar a manos estadounidenses, una postura compartida por gran parte de su población.

 

