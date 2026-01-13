Groenlandia refuerza su cooperación con la OTAN

VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita
VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita
El gobierno provincial convocó a los gremios a una reunión paritaria
Reprograman operaciones en los hospitales públicos de la Región
¿Es la amante?: tras el rumor de affaire con Macri, habló Juana Viale
VIDEO. Bomberos en alerta por los incendios de pastizales en la zona
Diego Santilli viajó a Chaco y sumó el apoyo del gobernador Leandro Zdero
Pablo Elías, en su primer acto como intendente interino en el Bon Odori
Expectatívas: se conoce la inflación de diciembre y de todo el 2025
Suspenden a un médico del hospital San Martín por antisemitismo
Advierten conexiones de Massa con la AFA: “Es el verdadero jefe de la mafia”
Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell
Siguen las quejas por falta de agua en varios barrios y corte de luz en Gonnet
El peor arranque de año: en 2026 ya hubo tres tragedias viales
“Nunca vi nada igual”, dijo un guardavidas de la zona de El Torreón
¿Un turista baleado en La Plata o un falso relato para desviar la atención?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La OTAN y Groenlandia anunciaron un refuerzo de su cooperación en defensa para proteger este territorio autónomo de Dinamarca, en medio de la creciente inquietud por las declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que Estados Unidos tomaría la isla “de una forma u otra”. El presidente estadounidense justificó su postura en una supuesta amenaza de China y Rusia, descartando incluso la opción de un arriendo. Ante un escenario que algunos consideran cada vez más plausible, el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, afirmó que la seguridad de la isla es responsabilidad “fundamental e inquebrantable” de la OTAN, alianza de la que Estados Unidos es el miembro más poderoso. El gobierno de la isla aseguró que cualquier desarrollo militar se hará en estrecha coordinación con la Alianza, Dinamarca y Washington, con el objetivo de demostrar que Groenlandia ya está debidamente protegida. Aunque los aliados debatieron medidas como aumentar la presencia naval en el Ártico, no hubo decisiones concretas. Dinamarca, por su parte, incrementó la inversión en seguridad con 1.200 millones de euros en 2025.
Pese a la presión, las autoridades groenlandesas reiteraron que no aceptarán “bajo ninguna circunstancia” pasar a manos estadounidenses, una postura compartida por gran parte de su población.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí