Teherán jura venganza y usa Ormuz como arma

La guerra en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo de tensión luego del primer mensaje público del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei. En un pronunciamiento difundido por la televisión estatal, el clérigo prometió vengar la “sangre de los mártires”, amenazó con atacar todas las bases estadounidenses en la región y ratificó que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado como herramienta de presión contra sus adversarios.

El mensaje fue leído por una presentadora mientras en pantalla aparecía la imagen de Khamenei, cuyo paradero sigue siendo desconocido días después de su designación, el domingo pasado, por la Asamblea de Expertos para suceder a su padre, el ayatolá Alí Khamenei, muerto durante la actual guerra.

El nuevo líder adoptó un tono desafiante frente a Estados Unidos e Israel, aunque al mismo tiempo habló de “amistad” con los países vecinos del Golfo Pérsico.

Según el texto difundido por Teherán, esa relación cordial no impedirá que continúen los ataques contra objetivos militares en la región. “Creemos en la amistad con nuestros vecinos y solo estamos atacando bases, y inevitablemente continuaremos haciéndolo”, afirmó Khamenei, quien también acusó a Washington de mentir cuando asegura buscar estabilidad en Medio Oriente.

BLOQUEO DE ORMUZ

Uno de los puntos centrales de su discurso fue el llamado a mantener el bloqueo del estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que normalmente circula cerca del 20% del petróleo mundial. Para el nuevo líder iraní, ese corredor marítimo debe seguir siendo utilizado como “palanca contra el enemigo”.

Poco después de difundirse el mensaje, el comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria, Alireza Tangsiri, aseguró en la red social X que la orden será cumplida y prometió “los golpes más duros al enemigo agresor”.

El cierre de Ormuz ya está generando fuertes repercusiones en los mercados energéticos. El lunes último, el precio del crudo llegó a trepar hasta los 119 dólares por barril, la mayor subida desde el inicio de la guerra en Ucrania, y tras las palabras de Khamenei el Brent volvió a acelerarse, pasando de una suba inicial de entre 5% y 6% a un salto cercano al 10%.

El aumento de la tensión también causó impacto en el transporte marítimo. La Autoridad Marítima de Noruega anunció la prohibición para que buques con bandera de ese país transiten por el estrecho, al advertir que el nivel de amenaza en la zona es “crítico” debido a las operaciones militares en curso.

En su mensaje, Khamenei también prometió vengar el ataque contra la escuela primaria Shajareh-Tayyebeh, en la ciudad iraní de Minab, donde murieron 175 personas -la mayoría niñas- en un bombardeo atribuido a un misil estadounidense. El nuevo líder afirmó que cada muerte causada por el enemigo será incorporada al “expediente de la venganza”.

Además, planteó que Irán exigirá compensaciones a sus adversarios y advirtió que, si no se obtienen por vía diplomática, Teherán buscará “destruir sus activos en la misma medida”.

Mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump restó importancia a la volatilidad del petróleo y aseguró que los precios elevados están haciendo que su país gane “mucho dinero”. No obstante, insistió en que el objetivo de Washington sigue siendo impedir que Irán desarrolle armas nucleares.

La ubicación y el estado de salud de Mojtaba Khamenei siguen siendo inciertos. Informes de inteligencia israelí sostienen que resultó herido en las piernas durante la operación del 28 de febrero en la que murió su padre. Sin embargo, voces cercanas al gobierno iraní aseguran que el nuevo líder se encuentra a salvo, aunque permanece oculto en medio de la guerra.