Política y Economía |Menem dice que fue el gobierno comunista

Polémica: ¿quién pagó el viaje de diputados del PRO y libertarios a China?

Polémica: ¿quién pagó el viaje de diputados del PRO y libertarios a China?
16 de Enero de 2026 | 02:10
En medio de revuelo político que desató, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, buscó aclarar que el viaje realizado por una comitiva de diputados libertarios y del PRO a China fue pagado por los autoridades del país asiático y no por ese cuerpo legislativo.

El viaje se realizó entre el 6 y 13 de enero por una delegación encabezada por la libertaria Juliana Santillán, que es presidenta del Grupo de Amistad con China.

Asistieron además los diputados de la La Libertad Avanza (LLA) Mariano Campero, Cecilia Ibañez y Alvaro Martinez, mientras que por el PRO hizo lo propio Martín Ardohain. También participó la ex legisladora y ex titular de ese grupo parlamentario Fernanda Araujo.

Santillán informó que los pasajes fueron cubiertos por el Departamento de Relaciones Exteriores de China, con el fin de que exista un intercambio entre los legisladores de ese país y Argentina.

De todos modos, el financiamiento desató una polémica debido a la denuncia de la periodista Silvia Mercado respecto de que la Cámara de Diputados había pago los pasajes a los legisladores que viajaron a China.

A través de la red social X, Menem replicó a Mercardo y señaló que “no es la primera vez que faltás a la verdad. Decís que ‘la Presidencia niega un gasto’, pero la realidad es que eso nunca pasó, no existió. Informar así no es un error: es mala fe. Con mala leche no se hace periodismo. Espero que haya quedado claro”.

Por su parte, Santillán aseguró que “los pasajes fueron cubiertos por el Departamento de Relaciones Exteriores de China como lo hacen con otras delegaciones del mundo, no hubo viáticos de la cámara de Diputados y no tuve trato como si representara a la Cámara, tuve el trato que mi autoridad me representa”.

“Ni un solo peso”

“Cada diputado pagó sus gastos, no le salió un solo peso a los argentinos, al contrario, los resultados de estos viajes son para los hombres y mujeres de bien que invierten, dan valor y son el motor productivo del país, las empresas y empresarios argentinos”, expresó. Agregó que “estas actividades son parte de nuestra representación publica, y pronto serán públicos también los resultados. Estamos haciendo agenda”, subrayó.

La legisladora señaló que en China mantuvieron reuniones “con empresas privadas, y ampliamos la mirada hacia mejorar las inversiones en Argentina”.

Mencionó que una de visitas fue a la empresa COFCO, una gran empresa estatal china que es el mayor procesador y comercializador de alimentos de China.

 

