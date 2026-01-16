Bajaron los dólares y el Central sigue de compras

El dólar oficial cerró en $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre del miércoles.

Se trata del valor más bajo que registró la divisa desde que arrancó el año y también uno de los menores en los últimos 30 días.

En la apertura, el tipo de cambio oficial se ubicaba en los $1.480. Durante la rueda fue retrocediendo y marcó dos descensos de $5 cada uno, hasta cerrar en $1.470.

Esto se da en un contexto en donde el Banco Central (BCRA) lleva acumulados U$S520 millones, habiendo realizado la mayor compra de reservas el miércoles pasado (U$S187 millones).

Actualmente, cerró su balance con U$S44.717 millones en reservas brutas.

En cuanto al mercado informal, el dólar blue inició la jornada con un retroceso que fue cortado con una suba de 5 pesos. En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.475 para la venta. El informal cotizó en $1.490 para la compra y $1.510 para la venta, con una baja de 0,33%.

El dólar mayorista quebró el techo de los $1.450 y cerró la jornada en $1.443. Cayó 0,9% este jueves y quedó a más de 100 pesos del techo cambiario (aproximadamente en $1.544,94)

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,3% hasta $1.473,5 y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso de 0,59% hasta los $1.510,9, manteniéndose como el tipo de cambio más alto.

Acciones y bonos

Los bonos en dólares rebotaron luego de tres ruedas consecutivas con retrocesos, en sintonía con la recuperación de los mercados emergentes, que venían golpeados por el aumento del riesgo global. A su vez, el S&P Merval en pesos anotó su cuarto descenso consecutivo, mientras que medido en dólares pisó el freno.

En este contexto, el riesgo país se alejó nuevamente de la zona de los 600 puntos básicos: cedió 2,6% a 571 puntos.

En este sentido, los títulos subieron hasta 0,9%, encabezados por el Global 2029. En tanto los Bonares avanzaron hasta 0,6%, liderados por el Bonar 2038.

Por otro lado, los bonos con ajuste CER cayeron 0,3% promedio, a excepción del PARP que subió 1,3%. Sin contar el TY30P que ganó 0,6%, el segmento tasa fija también estuvo ofrecido y cerró con caídas de 0,25%.

Por su parte, el S&P Merval cayó 0,8% en pesos a 2.926.727,13 puntos básicos, pero medido en dólares (CCL) cerró flat en 1.931,43 puntos.