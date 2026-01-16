Calor extremo y apagón: en Villa Elvira los más afectados

Un corte de luz durante varias horas afectó a vecinos de dos barrios de la Ciudad, durante la sofocante jornada de ayer. Los usuarios de Villa Elvira, y en menor medida del barrio El Mondongo y en la zona del Hospital San Martín, sufrieron el apagón.

Minutos después de las 12.30 los vecinos comenzaron a reclamar por el corte del servicio que se extendió durante gran parte de la tarde. Las zonas más afectadas fueron calle 1 y 2 y desde 74 a 76; 3 entre 77 y 78; 76 desde 7 a 120; 74 desde 115 a 120; 117 y 78; 121 y 66; 120 y 72; 80 y 122; 86 y 117.

Desde Edelap se informó que “la zona fue afectada por una salida de servicio” y se agregó que el personal técnico trabajó en la zona para normalizar el suministro, en la medida que las condiciones climáticas lo permitan”. Luego, con el paso de la lluvia y el viento, indicaron que “debido a la fuerte tormenta con granizo y en el marco del alerta meteorológico vigente en la Región, algunas instalaciones de la empresa se vieron parcialmente afectadas en barrios de Berisso, Ensenada y Villa Elvira por la caída de ramas y objetos sobre líneas de distribución de energía. La empresa se encuentra trabajando en atender las afectaciones del servicio, se prevé la normalización total en el transcurso de la tarde noche”.

Por otro lado, frentistas de Tolosa también informaron cortes en la zona de 115 y 531. En tanto que desde Gonnet advirtieron la presencia de “minicortes”.

“En 16 entre 490 y 492 la luz se cortó el miércoles a las 23.30 horas y recién volvió ayer a las 13”, denunció un vecino a este medio.