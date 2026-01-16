En febrero, una nueva suba en el boleto del micro: el mínimo cerca de los $800

Tras conocerse el índice de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que marcó un alza de precios del 2,8%, a partir de febrero los usuarios del transporte público en la Región enfrentarán un nuevo incremento en las tarifas de colectivos. Con el aumento, el boleto mínimo pasará de $749,72 a $785,70, para los usuarios con tarjeta SUBE registrada.

Según la Resolución Nº 81/25 provincial, el mecanismo de suba del boleto de micro es un ajuste mensual automático basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 2% adicional. De acuerdo con la fórmula, el incremento será superior al de enero, situándose en el orden del 4,8% (sumatoria del IPC y el porcentaje fijo).

Así, desde el 1º de febrero, el valor del boleto con tarjeta SUBE registrada pasará a ser el siguiente: para recorridos de 0 a 3 kilómetros, de $749,72 a $785,70; de 3 a 6 kilómetros, de $818,45 a $857,74; de 6 a 12 kilómetros, de $885,64 a $928,15; de 12 a 27 kilómetros, de $948,46 a $993,99; y para trayectos de más de 27 kilómetros, de $1.000,82 a $1.048,86.

Con tarjeta SUBE no registrada, el boleto costará entre $1.249,27 para recorridos de hasta 3 kilómetros y $1.667,69 para trayectos de más de 27 kilómetros, según la distancia recorrida.

La Tarifa Social, que otroga un 55 por ciento de descuento sobre el boleto regular, se mantiene vigente. Para este segmento, el boleto pasará de $353,56 para recorridos de hasta 3 kilómetros a $471,99 para trayectos de más de 27 kilómetros, según la distancia.