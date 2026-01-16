YPF: pidieron que Argentina sea declarada en desacato

VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región
VIDEO.- La tormenta dejó árboles caídos y calles anegadas en la Región
Elogios del FMI por las reservas y confirman la misión en febrero
VTV “salada”: ya roza los $100.000 y en un año casi duplicó su costo
Para criar a un niño se necesitaron $586.627 mensuales en diciembre
Nuevo operativo en otro loteo ilegal y denuncia en la Justicia
Viernes con alivio térmico después de la lluvia: cómo estará el tiempo el fin de semana en La Plata
Un apagón en CABA y el Conurbano afectó a más de 800 mil usuarios
Bomba en Estudiantes: ¿Marcos Rojo podría o no pegar la vuelta?
Se reúne la mesa política del Gobierno pensando en la reforma laboral
AFA: amplían la causa por la mansión de Pilar y citan a Faroni
Los números de El Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea
Polémica: ¿quién pagó el viaje de diputados del PRO y libertarios a China?
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 16 de enero
Poner a punto el auto: un servicio necesario y cada vez más caro
En febrero, una nueva suba en el boleto del micro: el mínimo cerca de los $800
Médicos bonaerenses exigen paritarias y denuncian pérdida salarial “histórica”
VIDEO. Siempre que llovió, paró: la tremenda postal del arcoíris que relució en la Ciudad
Convocan a la comunidad para participar en la prevención de adicciones
Vecinos de Gonnet piden más bidones de agua para afrontar el verano
Ya tiene fecha el festejo del Año Nuevo Chino: 21 y 22 de febrero
Veinte tiros contra una vivienda y un barrio atravesado por el temor
Una mujer de 35 años blanco de un aberrante ataque en Abasto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Lo solicitó el fondo Burford
Escuchar esta nota
La Argentina rechazará el pedido de “desacato” planteado por el fondo Burford, beneficiado con un fallo a favor de la jueza Loretta Preska por 16 mil millones de dólares, en los plazos procesales definidos por la magistrada.
El escrito será presentado el 19 de febrero, de acuerdo al cronograma establecido por Preska, según confirmaron fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación.
Burford elevó ayer un pedido a la jueza para que declare en desacato y sancione a la Argentina por no entregar la documentación requerida en lo que concierne a chats y mails entre funcionarios nacionales. El fondo busca establecer la vinculación entre YPF y el Estado Nacional.
“Argentina ha cumplido plena y ampliamente con el proceso de discovery, incluso mediante la entrega de más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de diversos funcionarios del gobierno argentino”, afirmaron fuentes de la Procuración.
Asimismo, agregaron que la moción constituye el intento más reciente del financiador de litigios Burford Capital de “hostigar a la República mediante solicitudes de discovery intrusivas y desproporcionadas", como parte de lo que su CEO ha manifestado a los inversores que es una estrategia para “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica de la Argentina.
Desde la defensa argentina señalaron además que el pedido de sanciones debe leerse en el contexto de los avances recientes logrados por la Argentina en el plano judicial, que han deteriorado la posición procesal de Burford.
LE PUEDE INTERESAR
El asado en La Plata: subió el doble que la inflación
LE PUEDE INTERESAR
Elogios del FMI por las reservas y confirman la misión en febrero
Entre esos antecedentes, mencionaron la audiencia de apelación de la sentencia condenatoria por 16 mil millones de dólares, que derivó en una caída superior al 20% en el valor de las acciones del fondo, el stay otorgado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la orden de entrega de las acciones de YPF, el respaldo expreso de Estados Unidos, Israel y más de una decena de países y organizaciones internacionales, y el rechazo del reconocimiento de la sentencia en la justicia irlandesa.
“Ante este escenario, a Burford se le van limitando las herramientas procesales para mejorar su posición y recurre ahora a un planteo de desacato, aun cuando la Argentina está cumpliendo con el discovery”, señalaron las fuentes. “Se trata de una estrategia de hostigamiento para presionar al país y forzar una negociación desde una posición que ya no tiene”.
Más allá de esta presentación del fondo Burford, desde la Procuración indicaron que Argentina “continuará cumpliendo con el proceso de discovery siempre dentro de lo permitido por la Constitución y las leyes argentinas, mientras la Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo
Circuito analiza las apelaciones interpuestas contra las órdenes sin precedentes dictadas por el Tribunal de Distrito en este caso”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí