Elogios del FMI por las reservas y confirman la misión en febrero

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó el ritmo de acumulación de reservas que está realizando el Banco Central y anunció que la revisión del programa en curso se realizará en febrero.

“La acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bueno”, remarcó la portavoz del organismo, Julie Kozack, durante una conferencia de prensa en Washington.

La vocera destacó que “las compras excedieron el 5% del volumen cambiario la mayoría de los días”.

En su primera conferencia de prensa de 2026, el FMI volvió a expresar su respaldo al programa económico que lleva adelante la Argentina y confirmó que una misión técnica del organismo llegará al país en febrero para avanzar con la segunda revisión del acuerdo vigente.

Kozack,destacó la evolución reciente de las principales variables macroeconómicas, puso el foco en la acumulación de reservas por parte del Banco Central y ratificó que el proceso de revisión incluirá el análisis de metas y eventuales exenciones, en un contexto marcado por la necesidad de destrabar un desembolso pendiente.

Durante su exposición, Kozack afirmó que la Argentina “ha comenzado el año sobre bases sólidas” y señaló que el organismo observa avances en los esfuerzos de estabilización económica. Según explicó, estos progresos contribuyen a mejorar el clima financiero y el sentimiento del mercado respecto del país.

En ese marco, recordó que la economía argentina atravesó una contracción durante 2024, pero indicó que las proyecciones del FMI contemplan un crecimiento del 4,5% para 2025.

La portavoz del organismo también se refirió a la dinámica inflacionaria y subrayó que la inflación descendió desde niveles de tres dígitos en 2024 hasta ubicarse “en torno al 30% hacia fines de 2025”, lo que representa el registro más bajo en ocho años. No obstante, evitó pronunciarse sobre la aceleración que el índice mostró en los últimos meses y, en particular, sobre el dato de diciembre, que se ubicó en 2,8%, pese a que fue consultada al respecto durante la conferencia.

Kozack enfatizó que el proceso de desinflación se enmarca en un conjunto más amplio de medidas de estabilización macroeconómica, que incluyen cambios en la política fiscal, monetaria y cambiaria. En ese sentido, consideró que la combinación de estos factores permite explicar la mejora en las expectativas financieras y en la percepción de los inversores sobre la evolución futura de la economía argentina.

Uno de los puntos centrales de la conferencia estuvo vinculado al cambio en el esquema de bandas cambiarias y a la decisión del Banco Central de priorizar la acumulación de reservas internacionales. Kozack calificó como alentadora la estrategia adoptada por las autoridades monetarias y remarcó que el proceso de compra de divisas comenzó el año “a un ritmo acelerado”.

En ese marco, destacó que el Banco Central encadenó ocho jornadas consecutivas de compras netas de dólares, por un total de U$S515 millones. Además, resaltó la implementación de un programa específico de adquisición de divisas, anunciado previamente por la autoridad monetaria, que permitió que la acumulación de reservas se ubicara por encima de lo previsto inicialmente.

Según detalló la portavoz, las compras de dólares superaron “el piso del 5% del volumen diario de operaciones en la mayoría de los días”. A su entender, este desempeño constituye una señal relevante para la estabilidad financiera, ya que refuerza la posición externa del país y mejora su capacidad para enfrentar eventuales shocks.

Kozack sostuvo que el fortalecimiento de las reservas internacionales contribuye a mejorar las perspectivas de acceso pleno y sostenido a los mercados internacionales de capital. También señaló que este proceso permite una gestión más ordenada de los desequilibrios externos y brinda mayor previsibilidad al esquema macroeconómico.