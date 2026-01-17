Logró escapar de un incendio y evitó una nueva tragedia

Un nuevo incendio volvió a encender la alarma en la región apenas 48 horas después del siniestro fatal que sacudió a Los Hornos y que se cobró la vida de Celeste Daniela Villalba y sus dos pequeñas hijas. Esta vez ocurrió en la localidad de Arturo Seguí, donde un hombre resultó herido con quemaduras leves tras prenderse fuego una habitación de su vivienda.

El episodio se registró durante la madrugada ayer en una casa ubicada en 411 y 146. Según informaron, el fuego se inició mientras el propietario dormía y logró despertarse a tiempo para salir del lugar antes de que las llamas se propagaran por completo.

Al arribar al lugar, una dotación de los Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí se encontró con un incendio generalizado en una habitación. El único ocupante de la vivienda ya se hallaba en el exterior, con quemaduras en una de sus manos. De acuerdo al testimonio del hombre, el incendio se habría originado cuando una vela encendida cayó sobre una repisa.