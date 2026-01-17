Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

Policiales |ARTURO SEGUÍ

Logró escapar de un incendio y evitó una nueva tragedia

Logró escapar de un incendio y evitó una nueva tragedia

archivo

17 de Enero de 2026 | 01:56
Edición impresa

Un nuevo incendio volvió a encender la alarma en la región apenas 48 horas después del siniestro fatal que sacudió a Los Hornos y que se cobró la vida de Celeste Daniela Villalba y sus dos pequeñas hijas. Esta vez ocurrió en la localidad de Arturo Seguí, donde un hombre resultó herido con quemaduras leves tras prenderse fuego una habitación de su vivienda.

El episodio se registró durante la madrugada ayer en una casa ubicada en 411 y 146. Según informaron, el fuego se inició mientras el propietario dormía y logró despertarse a tiempo para salir del lugar antes de que las llamas se propagaran por completo.

Al arribar al lugar, una dotación de los Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí se encontró con un incendio generalizado en una habitación. El único ocupante de la vivienda ya se hallaba en el exterior, con quemaduras en una de sus manos. De acuerdo al testimonio del hombre, el incendio se habría originado cuando una vela encendida cayó sobre una repisa.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en el Bingo de La Plata: falleció una mujer jugando en el tragamonedas

La Plata: a la hija de su vecino le dijo "Mamita, te voy a partir toda" y luego disparó al aire

El dólar perdió $35 durante la semana y cerró en $1.455: el precio más bajo en dos meses

"Cerebro de mono": Le preguntaron a Maxi López a qué hombre besaría, dijo "Flor de la V" y se armó

Un comentario edadista terminó en un cruce feroz entre Feinmann, Dupláa y Echarri

El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario

Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicios limitados a La Plata este finde
+ Leidas

Miramón se pierde el debut

Plazas llenas de ritmo La Ciudad, al son de la bachata

Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie

AFA: qué hay detrás de la presentación de Faroni y su esposa ante el juez

Libros para el verano: guía de lecturas según la edad y el bolsillo

La reaparición de Macri tras separarse de Juliana Awada

Desde España aseguran interés por Amondarain

Se busca central y el extremo está en veremos
Últimas noticias de Policiales

Inseguridad al límite: cruzada vecinal platense contra los robos

Hallan muertos a una mujer y su hijo de 7 años

Mientras Bastián lucha por su vida, la Justicia imputó a su papá

Abusos en el Senado: piden crear una comisión
Deportes
Miramón se pierde el debut
Desde España aseguran interés por Amondarain
Ituzaingó: historia y radiografía del rival de Estudiantes
Boca destrabó la llegada de Hinestroza
River: ultimo amistoso antes del debut en el Apertura
La Ciudad
Plazas llenas de ritmo La Ciudad, al son de la bachata
Sin luz ni agua, el calvario de los vecinos que parece no tener fin
Medicina, la facultad más elegida por los ingresantes
La crecida del Río rozó el metro y medio por encima de lo normal
En 14 y 53, izaron una nueva bandera tras los daños por la tormenta
Información General
Los números de la suerte del sábado 17 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor
Lograron contener el fuego en Puerto Patriada
Espectáculos
Julio Iglesias: la caída de otro gigante
“Marty Supremo”: una película que se lleva todo por delante
El feroz cruce de Feinmann con Echarri y Dupláa
Matt Damon y Ben Affleck se burlaron de Lucho Castro
Por qué trataron de “transfóbico” a Maxi López

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla