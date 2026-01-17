Gritó “mamita, te voy a partir toda”, y luego disparó al aire

Acuerdo salarial en la Provincia: suba de 4,5% a docentes y estatales
Acuerdo salarial en la Provincia: suba de 4,5% a docentes y estatales
Sin luz ni agua, el calvario de los vecinos que parece no tener fin
Libros para el verano: guía de lecturas según la edad y el bolsillo
Mientras Bastián lucha por su vida, la Justicia imputó a su papá
Inseguridad al límite: cruzada vecinal platense contra los robos
No se puede hablar de progreso sin contar con trenes confiables
Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie
AFA: qué hay detrás de la presentación de Faroni y su esposa ante el juez
Leer todos los días: cómo fortalece la salud cognitiva y por qué no todos los textos impactan igual
Críticas K al armado de listas de Kicillof: “Le están errando”
Las cuentas públicas cerraron con otro superávit fiscal el año pasado
La crecida del Río rozó el metro y medio por encima de lo normal
En 14 y 53, izaron una nueva bandera tras los daños por la tormenta
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un jubilado de 78 años fue aprehendido en Melchor Romero luego de protagonizar un violento episodio que incluyó amenazas sexuales, disparos con un arma de fuego y un allanamiento que terminó con el secuestro de un revólver cargado. El hecho generó alarma entre los vecinos y quedó bajo investigación judicial.
Según informaron voceros, el denunciante relató que todo ocurrió cuando regresaba a su domicilio junto a su esposa y su hija menor: fue en ese momento al pasar frente a la vivienda de un vecino, este comenzó a insultar a la adolescente a los gritos. Entre los agravios, el hombre vociferó de manera reiterada la frase: “Mamita, te voy a partir toda”, lo que provocó la inmediata reacción del padre.
Una vez que la mujer y la menor ingresaron a la casa, el progenitor de la víctima regresó para increpar al acusado. Tras una discusión, el hombre salió armado y efectuó tres disparos sin herir a nadie. En un allanamiento posterior se logró su aprehensión y se secuestró un revólver calibre 38 con municiones. Quedó a disposición de la UFIJ N°16 de La Plata.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí