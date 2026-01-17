Gritó “mamita, te voy a partir toda”, y luego disparó al aire

Un jubilado de 78 años fue aprehendido en Melchor Romero luego de protagonizar un violento episodio que incluyó amenazas sexuales, disparos con un arma de fuego y un allanamiento que terminó con el secuestro de un revólver cargado. El hecho generó alarma entre los vecinos y quedó bajo investigación judicial.

Según informaron voceros, el denunciante relató que todo ocurrió cuando regresaba a su domicilio junto a su esposa y su hija menor: fue en ese momento al pasar frente a la vivienda de un vecino, este comenzó a insultar a la adolescente a los gritos. Entre los agravios, el hombre vociferó de manera reiterada la frase: “Mamita, te voy a partir toda”, lo que provocó la inmediata reacción del padre.

Una vez que la mujer y la menor ingresaron a la casa, el progenitor de la víctima regresó para increpar al acusado. Tras una discusión, el hombre salió armado y efectuó tres disparos sin herir a nadie. En un allanamiento posterior se logró su aprehensión y se secuestró un revólver calibre 38 con municiones. Quedó a disposición de la UFIJ N°16 de La Plata.