Emotivo rescate en Arturo Seguí: bomberos salvaron a un perrito atrapado en un desagüe

Emotivo rescate en Arturo Seguí: bomberos salvaron a un perrito atrapado en un desagüe
18 de Enero de 2026 | 10:18

Un momento de alivio y emoción se vivió anoche en la localidad de Arturo Seguí, cuando un perro mestizo fue rescatado sano y salvo tras quedar atrapado en un desagüe pluvial.

El hecho ocurrió en la zona de calles 156 y 415, donde vecinos alertaron a los Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí al escuchar los lamentos del animal, que no podía salir por sus propios medios. De inmediato, una dotación se hizo presente en el lugar y comenzó un delicado operativo.

Utilizando herramientas de zapa y trabajando con extremo cuidado, los bomberos lograron acceder al conducto pluvial. Luego de unos 20 minutos de tarea, el perrito fue finalmente liberado, despertando aplausos y gestos de emoción entre quienes seguían el rescate.

Afortunadamente, el animal no presentaba heridas de gravedad y fue puesto a resguardo, cerrando una intervención que volvió a demostrar el compromiso y la vocación de servicio de los bomberos voluntarios de la región.

