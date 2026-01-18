Menores reincidentes y otro golpe en la Ciudad

Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
Un nuevo episodio de inseguridad protagonizado por menores volvió a generar preocupación en Gonnet y reavivó el debate por la reincidencia de jóvenes involucrados en hechos delictivos que, pese a contar con antecedentes, recuperan rápidamente la libertad. El hecho ocurrió en Camino Centenario y calle 495, donde un grupo intentó asaltar a un joven de 21 años.
Según informaron fuentes policiales, personal del Comando de Patrullas recorría la zona cuando observó a un grupo de al menos siete jóvenes persiguiendo a un hombre con claras intenciones de robo. Al intervenir, los efectivos lograron aprehender a tres menores de 15 y 16 años, mientras que el resto se dio a la fuga en distintas direcciones.
La víctima relató que minutos antes había sido interceptada en la intersección de 493 y Centenario. Allí, los adolescentes lo rodearon, comenzaron a amenazarlo y a arrojarle piedras para exigirle la entrega de sus pertenencias. Ante la situación, el joven logró escapar corriendo y pedir ayuda, evitando así que el robo se concretara. Afortunadamente, resultó ileso.
Los tres menores aprehendidos fueron trasladados a la seccional y quedaron imputados por el delito de robo en grado de tentativa. Sin embargo, tras dar intervención a la UFI del Joven N°3 de La Plata, la fiscalía dispuso que recuperaran la libertad y fueran entregados a sus progenitores.
