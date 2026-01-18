Milei dejó claro que con Lula no hay nada de onda

Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
El presidente Javier Milei mantuvo una actitud fría y distante durante la ceremonia de firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, cuando el mandatario paraguayo Santiago Peña felicitó y destacó al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Mientras el resto de los asistentes respondió con aplausos, el jefe de Estado argentino permaneció inmóvil, con las manos cruzadas sobre la mesa y sin gestos visibles de acompañamiento.
La escena se produjo en el Gran Teatro José Asunción Flores, de Asunción, durante el acto oficial encabezado por Paraguay, país que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur. Al escenario ingresaron, entre otros, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el titular del Consejo Europeo, António Costa; los presidentes de Uruguay, Bolivia y Panamá, y el canciller brasileño Mauro Vieira, en representación de Lula, ausente en la ceremonia.
Durante su discurso de bienvenida, Peña saludó de manera individual a los mandatarios presentes y se dirigió a Milei como “querido amigo”. En ese mismo tramo incluyó una mención especial a Lula da Silva, a quien envió un saludo. Mientras los asistentes reaccionaron con aplausos, Milei no modificó su postura ni expresó respaldo alguno.
El gesto se repitió minutos más tarde, cuando el presidente paraguayo volvió a destacar el rol del mandatario brasileño en el proceso de negociación del acuerdo. “No puedo dejar de mencionar aquí a un gran y querido, hoy lastimosamente ausente, sin el cual no hubiésemos llegado a este día. Me refiero al presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, afirmó Peña. Nuevamente, el auditorio respondió con un aplauso generalizado, del que Milei volvió a quedar al margen.
La actitud del presidente argentino volvió a poner en evidencia el clima distante que atraviesa la relación bilateral entre Argentina y Brasil, marcada por profundas diferencias ideológicas entre Milei y Lula. Esa tensión se intensificó en las últimas semanas y tuvo uno de sus episodios más visibles cuando Brasil dejó de representar los intereses de la embajada y la residencia argentina en Caracas, una tarea que había asumido en 2024.
Las diferencias ya habían quedado expuestas en diciembre, durante la última cumbre del Mercosur en Foz do Iguazú, presidida por Lula. Allí, el mandatario brasileño cuestionó la posibilidad de una intervención estadounidense en Venezuela, una posición opuesta a la del gobierno argentino. En ese contexto, sectores libertarios difundieron en redes sociales videos críticos contra Lula, que el propio Milei replicó en su cuenta de X.
En ese marco, la ausencia de Lula en Asunción y su decisión de recibir previamente en Río de Janeiro a las autoridades europeas que luego participaron de la firma del acuerdo fue leída como otro gesto político en una relación bilateral atravesada por la frialdad y la desconfianza.
