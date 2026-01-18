Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

El Mundo |Un gesto que dijo todo

Milei dejó claro que con Lula no hay nada de onda

Milei dejó claro que con Lula no hay nada de onda

Milei, estático

18 de Enero de 2026 | 02:23
Edición impresa

El presidente Javier Milei mantuvo una actitud fría y distante durante la ceremonia de firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, cuando el mandatario paraguayo Santiago Peña felicitó y destacó al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Mientras el resto de los asistentes respondió con aplausos, el jefe de Estado argentino permaneció inmóvil, con las manos cruzadas sobre la mesa y sin gestos visibles de acompañamiento.

La escena se produjo en el Gran Teatro José Asunción Flores, de Asunción, durante el acto oficial encabezado por Paraguay, país que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur. Al escenario ingresaron, entre otros, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el titular del Consejo Europeo, António Costa; los presidentes de Uruguay, Bolivia y Panamá, y el canciller brasileño Mauro Vieira, en representación de Lula, ausente en la ceremonia.

Durante su discurso de bienvenida, Peña saludó de manera individual a los mandatarios presentes y se dirigió a Milei como “querido amigo”. En ese mismo tramo incluyó una mención especial a Lula da Silva, a quien envió un saludo. Mientras los asistentes reaccionaron con aplausos, Milei no modificó su postura ni expresó respaldo alguno.

El gesto se repitió minutos más tarde, cuando el presidente paraguayo volvió a destacar el rol del mandatario brasileño en el proceso de negociación del acuerdo. “No puedo dejar de mencionar aquí a un gran y querido, hoy lastimosamente ausente, sin el cual no hubiésemos llegado a este día. Me refiero al presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, afirmó Peña. Nuevamente, el auditorio respondió con un aplauso generalizado, del que Milei volvió a quedar al margen.

La actitud del presidente argentino volvió a poner en evidencia el clima distante que atraviesa la relación bilateral entre Argentina y Brasil, marcada por profundas diferencias ideológicas entre Milei y Lula. Esa tensión se intensificó en las últimas semanas y tuvo uno de sus episodios más visibles cuando Brasil dejó de representar los intereses de la embajada y la residencia argentina en Caracas, una tarea que había asumido en 2024.

Las diferencias ya habían quedado expuestas en diciembre, durante la última cumbre del Mercosur en Foz do Iguazú, presidida por Lula. Allí, el mandatario brasileño cuestionó la posibilidad de una intervención estadounidense en Venezuela, una posición opuesta a la del gobierno argentino. En ese contexto, sectores libertarios difundieron en redes sociales videos críticos contra Lula, que el propio Milei replicó en su cuenta de X.

LE PUEDE INTERESAR

Acuerdo Mercosur-UE: quiénes ganan y quiénes pierden

LE PUEDE INTERESAR

Trump prepara aranceles para quienes no apoyen su cruzada por Groenlandia

En ese marco, la ausencia de Lula en Asunción y su decisión de recibir previamente en Río de Janeiro a las autoridades europeas que luego participaron de la firma del acuerdo fue leída como otro gesto político en una relación bilateral atravesada por la frialdad y la desconfianza.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La firma tan esperada: se selló el acuerdo Mercosur-UE
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro caso de atropello y fuga a fondo en La Plata: a una mujer la dejaron herida en el asfalto en avenida 13

VIDEO. Un helicóptero sorprendió a los platenses en plena avenida 32: de qué se trató el despliegue y operativo

VIDEO. Auzmendi: "Estoy muy feliz de estar en Gimnasia"

Cetré negó querer jugar en River: "Nunca hablé de sueños personales"

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
+ Leidas

Cementerio: quejas por los ingresos “tapiados”

"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II

Los alquileres de oficinas, en busca de un nuevo equilibrio

Parte de un centro comercial de La Plata estuvo sin luz durante la tarde

Qué ganaría Argentina Mercosur-UE: el foco en el acuerdo

Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias

Estudiantes jugará un Apertura casi íntegro entre semana

El Lobo tiene equipo
Últimas noticias de El Mundo

Gesto de Trump a Milei: invitó al país a la Junta de la Paz por Gaza

La firma tan esperada: se selló el acuerdo Mercosur-UE

O le venden Groenlandia o empieza con los aranceles...

¡Quieren destronar a la carne!
Deportes
El Lobo tiene equipo
VIDEO. Lleno de ilusión: Agustín Auzmendi se presentó en el Lobo
Ingresará dinero extra por Felipe Sánchez
Sumará un marcador central por la lesión de Conti y hay un par de jugadores apuntados
Estudiantes jugará un Apertura casi íntegro entre semana
Información General
La Barbie autista: el verdadero foco detrás del juguete
Magdalena se prepara para vivir el tradicional Carnaval: cultura, turismo y celebración para toda la familia
Los números de la suerte del sábado 17 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
Policiales
Casas solas, un peligro: desvalijaron a un penitenciario en Arana
La Plata, atrapada por el descontrol de las motos
Con Bastián en coma, se repiten los accidentes
Dos “mecheras” presas por robar en el Centro
VIDEO. Despliegue aéreo en plena avenida 32 por un policía descompensado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla