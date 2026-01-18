La firma tan esperada: se selló el acuerdo Mercosur-UE

La Unión Europea y el Mercosur firmaron en Asunción un histórico acuerdo comercial que dará lugar a una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, tras 26 años de negociaciones. El tratado fue celebrado por ambos bloques como una apuesta estratégica por el multilateralismo y el diálogo frente al avance de políticas proteccionistas y guerras arancelarias.

La ceremonia se realizó en el auditorio del Banco Central de Paraguay, el mismo edificio donde en 1991 se firmó el tratado fundacional del Mercosur. Participaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; los mandatarios de Argentina, Uruguay y Paraguay; el canciller de Brasil, Mauro Vieira, y representantes de países asociados al bloque sudamericano.

Durante el acto, Von der Leyen afirmó que la Unión Europea y el Mercosur eligieron “el comercio justo sobre los aranceles” y destacó que el acuerdo “envía un mensaje muy fuerte al mundo” al priorizar una asociación de largo plazo por sobre el aislamiento económico.

En la misma línea, Antonio Costa definió el tratado como una “apuesta decidida” frente al uso del comercio como herramienta de presión geopolítica. El contexto internacional reforzó ese mensaje: mientras se desarrollaba la firma, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvía a amenazar con la imposición de aranceles a países europeos, en medio de su ofensiva por el control de Groenlandia (ver página 2).

Un mercado de más de 700 millones de personas

El acuerdo, negociado entre la UE y los miembros fundadores del Mercosur —Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay—, crea un mercado integrado de más de 700 millones de consumidores y representa cerca del 30% del Producto Bruto Interno mundial.

Según las proyecciones oficiales, las exportaciones europeas hacia el Mercosur podrían crecer un 39%, mientras que las del bloque sudamericano hacia la Unión Europea aumentarían alrededor de un 17%.

Qué se liberaliza y quiénes se benefician

El tratado prevé la eliminación gradual de aranceles sobre más del 90% del comercio bilateral durante los próximos 15 años. Para la Unión Europea, se abren mayores oportunidades de exportación de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas. Para el Mercosur, el acuerdo facilita el acceso al mercado europeo de productos agroindustriales como carne, azúcar, arroz, miel y soja.

Von der Leyen subrayó además que Europa es actualmente el segundo socio comercial del Mercosur y el principal inversor extranjero en la región, y aseguró que el acuerdo brindará un marco normativo claro para fomentar el comercio, la inversión y la contratación pública.

Posturas de los líderes regionales

El presidente paraguayo, Santiago Peña, celebró que ambos bloques hayan elegido “el camino del diálogo y la cooperación”. El uruguayo Yamandú Orsi sostuvo que la firma representa una defensa de “las reglas en un tiempo de volatilidad y cambios permanentes”.

En el caso de Argentina, el presidente Javier Milei respaldó el acuerdo pero advirtió que, en su implementación, debe preservarse “el espíritu de lo negociado” y evitar la incorporación de restricciones como cuotas, salvaguardas o mecanismos equivalentes.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, ausente en la ceremonia, calificó previamente al acuerdo como “muy bueno para el mundo democrático y el multilateralismo”, mientras que su canciller, Mauro Vieira, destacó su “dimensión histórica” y su aporte a una multipolaridad más estable.

La resistencia en Europa

Pese a la firma, el acuerdo enfrenta una fuerte resistencia en sectores agrícolas y ganaderos de varios países europeos, especialmente en Francia, Polonia, Irlanda y Bélgica. En los últimos días, miles de productores se movilizaron con protestas, cortes y manifestaciones contra lo que consideran una amenaza por la entrada de productos sudamericanos con estándares de producción menos exigentes.

Para destrabar el consenso interno, la Comisión Europea incorporó cláusulas de protección y cupos para sectores sensibles como carne, aves, arroz, miel, huevos y etanol, además de mecanismos de intervención ante posibles desestabilizaciones del mercado. Algunas de estas concesiones permitieron revertir el voto negativo de Italia, clave para la aprobación interna.

Sin embargo, los productores anunciaron nuevas protestas, incluida una manifestación prevista para el 20 de enero en Estrasburgo.

El camino que resta para su entrada en vigor

Aunque el tratado ya fue firmado, su entrada en vigor no será inmediata. El acuerdo deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y por los parlamentos de cada uno de los países del Mercosur.

Especialistas advierten que el principal interrogante está del lado europeo. “Todo dependerá del apetito político del Parlamento Europeo, donde existe una oposición significativa que podría trabar su aprobación”, explicó el abogado especializado en comercio internacional Joao Paulo Cavalcanti.