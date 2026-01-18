Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

El Mundo |Tras 26 años de negociaciones, el entendimiento fue rubricado en Asunción. Los detalles

La firma tan esperada: se selló el acuerdo Mercosur-UE

El tratado crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, elimina aranceles al intercambio bilateral y envía una señal a favor del multilateralismo

La firma tan esperada: se selló el acuerdo Mercosur-UE

Jose Raúl Mulino (panamá), Rodrigo Paz (Bolivia), Antonio Costa (Consejo Europeo), Ursula von der Leyen (Comisión Europea), Santiago Pena (Paraguay), Javier Milei (argentina), Yamandu Orsi (Uruguay), Mauro Vieira (canciller de Brasil) / AP

18 de Enero de 2026 | 02:30
Edición impresa

La Unión Europea y el Mercosur firmaron en Asunción un histórico acuerdo comercial que dará lugar a una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, tras 26 años de negociaciones. El tratado fue celebrado por ambos bloques como una apuesta estratégica por el multilateralismo y el diálogo frente al avance de políticas proteccionistas y guerras arancelarias.

La ceremonia se realizó en el auditorio del Banco Central de Paraguay, el mismo edificio donde en 1991 se firmó el tratado fundacional del Mercosur. Participaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; los mandatarios de Argentina, Uruguay y Paraguay; el canciller de Brasil, Mauro Vieira, y representantes de países asociados al bloque sudamericano.

Durante el acto, Von der Leyen afirmó que la Unión Europea y el Mercosur eligieron “el comercio justo sobre los aranceles” y destacó que el acuerdo “envía un mensaje muy fuerte al mundo” al priorizar una asociación de largo plazo por sobre el aislamiento económico.

En la misma línea, Antonio Costa definió el tratado como una “apuesta decidida” frente al uso del comercio como herramienta de presión geopolítica. El contexto internacional reforzó ese mensaje: mientras se desarrollaba la firma, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvía a amenazar con la imposición de aranceles a países europeos, en medio de su ofensiva por el control de Groenlandia (ver página 2).

Un mercado de más de 700 millones de personas

El acuerdo, negociado entre la UE y los miembros fundadores del Mercosur —Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay—, crea un mercado integrado de más de 700 millones de consumidores y representa cerca del 30% del Producto Bruto Interno mundial.

Según las proyecciones oficiales, las exportaciones europeas hacia el Mercosur podrían crecer un 39%, mientras que las del bloque sudamericano hacia la Unión Europea aumentarían alrededor de un 17%.

LE PUEDE INTERESAR

O le venden Groenlandia o empieza con los aranceles...

LE PUEDE INTERESAR

¡Quieren destronar a la carne!

Qué se liberaliza y quiénes se benefician

El tratado prevé la eliminación gradual de aranceles sobre más del 90% del comercio bilateral durante los próximos 15 años. Para la Unión Europea, se abren mayores oportunidades de exportación de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas. Para el Mercosur, el acuerdo facilita el acceso al mercado europeo de productos agroindustriales como carne, azúcar, arroz, miel y soja.

Von der Leyen subrayó además que Europa es actualmente el segundo socio comercial del Mercosur y el principal inversor extranjero en la región, y aseguró que el acuerdo brindará un marco normativo claro para fomentar el comercio, la inversión y la contratación pública.

Posturas de los líderes regionales

El presidente paraguayo, Santiago Peña, celebró que ambos bloques hayan elegido “el camino del diálogo y la cooperación”. El uruguayo Yamandú Orsi sostuvo que la firma representa una defensa de “las reglas en un tiempo de volatilidad y cambios permanentes”.

En el caso de Argentina, el presidente Javier Milei respaldó el acuerdo pero advirtió que, en su implementación, debe preservarse “el espíritu de lo negociado” y evitar la incorporación de restricciones como cuotas, salvaguardas o mecanismos equivalentes.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, ausente en la ceremonia, calificó previamente al acuerdo como “muy bueno para el mundo democrático y el multilateralismo”, mientras que su canciller, Mauro Vieira, destacó su “dimensión histórica” y su aporte a una multipolaridad más estable.

La resistencia en Europa

Pese a la firma, el acuerdo enfrenta una fuerte resistencia en sectores agrícolas y ganaderos de varios países europeos, especialmente en Francia, Polonia, Irlanda y Bélgica. En los últimos días, miles de productores se movilizaron con protestas, cortes y manifestaciones contra lo que consideran una amenaza por la entrada de productos sudamericanos con estándares de producción menos exigentes.

Para destrabar el consenso interno, la Comisión Europea incorporó cláusulas de protección y cupos para sectores sensibles como carne, aves, arroz, miel, huevos y etanol, además de mecanismos de intervención ante posibles desestabilizaciones del mercado. Algunas de estas concesiones permitieron revertir el voto negativo de Italia, clave para la aprobación interna.

Sin embargo, los productores anunciaron nuevas protestas, incluida una manifestación prevista para el 20 de enero en Estrasburgo.

El camino que resta para su entrada en vigor

Aunque el tratado ya fue firmado, su entrada en vigor no será inmediata. El acuerdo deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y por los parlamentos de cada uno de los países del Mercosur.

Especialistas advierten que el principal interrogante está del lado europeo. “Todo dependerá del apetito político del Parlamento Europeo, donde existe una oposición significativa que podría trabar su aprobación”, explicó el abogado especializado en comercio internacional Joao Paulo Cavalcanti.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Milei dejó claro que con Lula no hay nada de onda
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro caso de atropello y fuga a fondo en La Plata: a una mujer la dejaron herida en el asfalto en avenida 13

VIDEO. Un helicóptero sorprendió a los platenses en plena avenida 32: de qué se trató el despliegue y operativo

VIDEO. Auzmendi: "Estoy muy feliz de estar en Gimnasia"

Cetré negó querer jugar en River: "Nunca hablé de sueños personales"

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
+ Leidas

Cementerio: quejas por los ingresos “tapiados”

"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II

Los alquileres de oficinas, en busca de un nuevo equilibrio

Parte de un centro comercial de La Plata estuvo sin luz durante la tarde

Qué ganaría Argentina Mercosur-UE: el foco en el acuerdo

Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias

Estudiantes jugará un Apertura casi íntegro entre semana

El Lobo tiene equipo
Últimas noticias de El Mundo

Gesto de Trump a Milei: invitó al país a la Junta de la Paz por Gaza

O le venden Groenlandia o empieza con los aranceles...

¡Quieren destronar a la carne!

Para construir casas en Marte se buscan bacterias, no albañiles
Deportes
El Lobo tiene equipo
VIDEO. Lleno de ilusión: Agustín Auzmendi se presentó en el Lobo
Ingresará dinero extra por Felipe Sánchez
Sumará un marcador central por la lesión de Conti y hay un par de jugadores apuntados
Estudiantes jugará un Apertura casi íntegro entre semana
Policiales
Casas solas, un peligro: desvalijaron a un penitenciario en Arana
La Plata, atrapada por el descontrol de las motos
Con Bastián en coma, se repiten los accidentes
Dos “mecheras” presas por robar en el Centro
VIDEO. Despliegue aéreo en plena avenida 32 por un policía descompensado
Información General
La Barbie autista: el verdadero foco detrás del juguete
Magdalena se prepara para vivir el tradicional Carnaval: cultura, turismo y celebración para toda la familia
Los números de la suerte del sábado 17 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla