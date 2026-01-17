Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

El Mundo |El tratado entre ambos bloques se firmará hoy en Asunción y comenzará a aplicarse de forma provisoria

Acuerdo Mercosur-UE: quiénes ganan y quiénes pierden

El vínculo amplía el comercio, reduce aranceles y redefine el acceso a mercados, con beneficios para sectores agroexportadores y riesgos para industrias de Sudamérica

Acuerdo Mercosur-UE: quiénes ganan y quiénes pierden

Agricultores españoles protestaban ayer en contra del acuerdo entre la ue y el Mercosur / afp

17 de Enero de 2026 | 01:44
Edición impresa

El Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, cuya firma está prevista para hoy en Asunción, marcará un cambio estructural en la relación comercial y política entre ambos bloques. Luego de más de dos décadas de negociaciones, el tratado comenzará a regir de manera provisoria hasta su ratificación por los parlamentos nacionales del Mercosur y por el Parlamento Europeo.

Su puesta en marcha modificará el esquema de aranceles, el acceso a mercados y las reglas de competencia, con impactos diferenciados según los sectores productivos y los países involucrados.

El tratado conforma una zona de libre comercio integrada por 31 países y unos 720 millones de personas, con un producto bruto interno combinado de 24,2 billones de dólares, equivalente a algo más del 20% del PBI mundial. La mayor parte de ese peso económico corresponde a la Unión Europea.

Se trata del acuerdo más ambicioso firmado entre dos bloques regionales consolidados. A diferencia de otros pactos de gran escala, incorpora compromisos amplios en materia regulatoria, servicios, compras públicas y estándares ambientales.

Aranceles y apertura comercial

Cerca del 92% del comercio bilateral quedará libre de aranceles, de forma inmediata o tras períodos de transición que van de cinco a quince años, según el sector. La liberalización abarca la mayor parte de los bienes industriales y agropecuarios.

Las empresas europeas se ahorrarían unos 4.000 millones de euros anuales en derechos de importación, mientras que el Mercosur obtendrá acceso preferencial para el 99% de sus exportaciones agrícolas al mercado europeo.

LE PUEDE INTERESAR

Trump prepara aranceles para quienes no apoyen su cruzada por Groenlandia

LE PUEDE INTERESAR

Machado entre su deseo de ser presidenta y los dardos para Delcy

Industria y manufacturas: ventajas para Europa

Uno de los puntos más sensibles del acuerdo es la eliminación progresiva del arancel del 35% que hoy pagan los autos europeos para ingresar al Mercosur. La reducción será gradual, pero irreversible, y se extenderá también a maquinaria, equipos industriales y productos tecnológicos.

Esto favorece especialmente a los grandes grupos automotrices y manufactureros europeos, así como a sus cadenas de proveedores, que ganarán competitividad en los mercados sudamericanos. También se beneficiarán sectores como el farmacéutico, el textil y el tecnológico europeo.

En contrapartida, en países como Argentina, aparecen como sectores más expuestos la industria automotriz, la metalurgia, el textil, el calzado y la química, que deberán competir con productos europeos con menor carga arancelaria.

Agro: oportunidades con límites

El sector agroexportador del Mercosur figura entre los principales beneficiados del acuerdo. La mayoría de los productos agrícolas y agroindustriales ingresará a la Unión Europea sin aranceles, aunque con excepciones y cupos para rubros sensibles como carne vacuna, carne aviar, azúcar y etanol.

Las exigencias sanitarias y ambientales europeas se mantienen sin cambios, lo que limita el aprovechamiento del acuerdo a los productores que puedan cumplir con esos estándares. Además, se incorporan mecanismos de salvaguarda que permitirán a la Unión Europea adoptar medidas si las importaciones del Mercosur generan distorsiones de precios.

En este marco, los principales ganadores serán los grandes exportadores agroindustriales y los productos de mayor valor agregado, mientras que los pequeños productores o aquellos que no logren adaptarse a las normas europeas quedarán al margen de los beneficios.

Servicios y contratación pública

El acuerdo abre el acceso recíproco a los mercados de servicios y a las licitaciones públicas. Empresas de ambos bloques podrán competir en obras, servicios financieros, logística, energía y consultoría bajo las regulaciones nacionales.

Si bien el beneficio es formalmente compartido, las compañías europeas parten con ventaja por su mayor escala y presencia previa en la región, lo que refuerza su posición como uno de los sectores ganadores del tratado.

Medio ambiente y política

El pacto incluye compromisos vinculados al Acuerdo de París y mecanismos de diálogo ante incumplimientos, aunque sin sanciones económicas automáticas. Este punto genera resistencias en sectores ambientalistas europeos, que consideran insuficientes las garantías.

Ganadores y perdedores

En términos generales, los análisis coinciden en que el impacto económico a largo plazo será mayor para las economías europeas, especialmente en industria, servicios y tecnología. En el Mercosur, los principales ganadores serán los sectores agroexportadores más competitivos y concentrados.

Entre los perdedores potenciales se ubican las industrias manufactureras menos eficientes y los sectores productivos que no puedan adaptarse a la competencia europea ni cumplir con los estándares del mercado comunitario.

Dimensión geopolítica

Más allá del comercio, el acuerdo consolida un marco de asociación política en un contexto internacional marcado por tensiones globales. Europa busca diversificar proveedores y reducir su dependencia de China, mientras que el Mercosur amplía su inserción internacional y diversifica destinos de exportación.

Para sus defensores, el tratado aporta previsibilidad y estabilidad a la relación entre ambos bloques. Para sus críticos, profundiza asimetrías que podrían acentuarse en el mediano plazo.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El DNU que habilita a Milei a salir del país

Lula da Silva decidió no asistir a la cumbre
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en el Bingo de La Plata: falleció una mujer jugando en el tragamonedas

La Plata: a la hija de su vecino le dijo "Mamita, te voy a partir toda" y luego disparó al aire

El dólar perdió $35 durante la semana y cerró en $1.455: el precio más bajo en dos meses

"Cerebro de mono": Le preguntaron a Maxi López a qué hombre besaría, dijo "Flor de la V" y se armó

Un comentario edadista terminó en un cruce feroz entre Feinmann, Dupláa y Echarri

El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario

Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicios limitados a La Plata este finde
+ Leidas

Miramón se pierde el debut

Plazas llenas de ritmo La Ciudad, al son de la bachata

Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie

AFA: qué hay detrás de la presentación de Faroni y su esposa ante el juez

Libros para el verano: guía de lecturas según la edad y el bolsillo

La reaparición de Macri tras separarse de Juliana Awada

Desde España aseguran interés por Amondarain

Se busca central y el extremo está en veremos
Últimas noticias de El Mundo

Trump prepara aranceles para quienes no apoyen su cruzada por Groenlandia

Machado entre su deseo de ser presidenta y los dardos para Delcy

Wall Street cerró la semana sin impulso

Lula da Silva decidió no asistir a la cumbre
Deportes
Miramón se pierde el debut
Desde España aseguran interés por Amondarain
Ituzaingó: historia y radiografía del rival de Estudiantes
Boca destrabó la llegada de Hinestroza
River: ultimo amistoso antes del debut en el Apertura
Información General
Los números de la suerte del sábado 17 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor
Lograron contener el fuego en Puerto Patriada
Policiales
Inseguridad al límite: cruzada vecinal platense contra los robos
Hallan muertos a una mujer y su hijo de 7 años
Mientras Bastián lucha por su vida, la Justicia imputó a su papá
Abusos en el Senado: piden crear una comisión
Una jubilada murió tras desvanecerse en el Bingo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla