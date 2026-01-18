Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Volvieron a crecer por encima de la inflación

La suba de las canastas frenó la baja de la pobreza en el cierre de 2025

18 de Enero de 2026 | 02:25
Edición impresa

La inflación cerró 2025 con una suba del 2,8% en diciembre y acumuló cuatro meses consecutivos de aumentos mensuales. En paralelo, fue el tercer mes seguido en el que las canastas que miden la pobreza y la indigencia registraron incrementos por encima del índice general de precios.

En diciembre, tanto la Canasta Básica Total (CBT), que define el umbral de la pobreza, como la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide la indigencia, aumentaron 4,1%, según los datos oficiales. La dinámica de las canastas marca un freno en la tendencia descendente de la pobreza que se había iniciado en la segunda mitad de 2024.

De acuerdo con el INDEC, la pobreza alcanzó el 52,9% en el primer semestre de 2024 y comenzó luego un proceso de reducción que la llevó al 31,6% en el primer semestre de 2025. Como la medición oficial se realiza de manera semestral, el dato correspondiente a la segunda mitad de 2025 se conocerá recién en marzo de este año. No obstante, a partir de la información de las canastas y de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el Ministerio de Capital Humano estimó que en el tercer trimestre de 2025 la pobreza se ubicó en el 27,5%.

Las proyecciones de pobreza que elabora mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) muestran resultados consistentes con las mediciones del INDEC y con las estimaciones oficiales. Sin embargo, el último relevamiento indica que hacia el cierre de 2025 la pobreza volvió a mostrar un incremento.

En diciembre, el INDEC determinó que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.308.713 para cubrir la Canasta Básica Total y no ser considerada pobre, mientras que la Canasta Básica Alimentaria se ubicó en $589.510. Con esos valores y la evolución de los ingresos relevados por la EPH, la UTDT estimó una tasa de pobreza del 28,7% para el tercer trimestre y del 32,5% para el cuarto trimestre de 2025.

De este modo, el último tramo del año interrumpió la baja sostenida que se venía registrando, en un contexto de fuerte aumento de las canastas.

