Tras un inicio aceptable, Pinamar espera una segunda quincena mejor

Pinamar cerró la primera quincena de enero con números alentadores en materia turística, impulsada por un clima mayormente favorable y una aceptable afluencia de visitantes. Según datos oficiales difundidos por el municipio, la ocupación hotelera superó el 80%.

De acuerdo con el relevamiento de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes, la ocupación hotelera promedio fue del 84%, con una variación interanual positiva del 5,3%. Cariló encabezó los registros con un 90%, seguida por Pinamar (85%), Valeria del Mar (84%) y Ostende (76%). En los fines de semana, Cariló y Valeria del Mar alcanzaron picos superiores al 90%.

En el segmento de alojamiento extrahotelero, la ocupación promedio en todo el partido fue del 75%, un nivel similar al del año pasado. Cariló volvió a liderar con el 89%, mientras que Pinamar, Ostende y Valeria del Mar se ubicaron en torno al 70%. No obstante, desde el Ejecutivo local señalaron que durante los fines de semana se registraron picos de hasta un 17% por encima del promedio.

En cuanto a la permanencia, la estadía promedio fue de cuatro noches en hoteles y de 5,7 noches en apart hoteles.

En los balnearios, la ocupación de carpas y sombrillas fue del 58% de lunes a viernes y del 69% los fines de semana.

El sector gastronómico registró su mayor movimiento los sábados, que concentraron el 50% de la actividad, seguido por los viernes (31%) y los domingos (19%), según el relevamiento municipal.

Proyecciones

De cara a lo que resta de enero y al conjunto de la temporada, las proyecciones son positivas. Las reservas para la segunda quincena ya superan el 80% en la mayoría de las localidades, con Cariló proyectando un 85%.

La agenda de actividades deportivas, culturales y recreativas, sumada al posicionamiento del destino en el mercado interno, aparece como uno de los factores clave para mantener el flujo de visitantes durante el pico de la temporada.

Confían en que el movimiento turístico se mantenga elevado en las próximas semanas, apoyado en la oferta gastronómica, hotelera y en las propuestas al aire libre.

El objetivo, señalaron, es consolidar los buenos resultados de la primera quincena y sostener la actividad económica vinculada al turismo a lo largo de todo el verano.