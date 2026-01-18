Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

La Ciudad |La ocupación y las expectativas

Tras un inicio aceptable, Pinamar espera una segunda quincena mejor

Tras un inicio aceptable, Pinamar espera una segunda quincena mejor

Pinamar esperar tener una buena segunda quincena / Web

18 de Enero de 2026 | 02:25
Edición impresa

Pinamar cerró la primera quincena de enero con números alentadores en materia turística, impulsada por un clima mayormente favorable y una aceptable afluencia de visitantes. Según datos oficiales difundidos por el municipio, la ocupación hotelera superó el 80%.

De acuerdo con el relevamiento de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes, la ocupación hotelera promedio fue del 84%, con una variación interanual positiva del 5,3%. Cariló encabezó los registros con un 90%, seguida por Pinamar (85%), Valeria del Mar (84%) y Ostende (76%). En los fines de semana, Cariló y Valeria del Mar alcanzaron picos superiores al 90%.

En el segmento de alojamiento extrahotelero, la ocupación promedio en todo el partido fue del 75%, un nivel similar al del año pasado. Cariló volvió a liderar con el 89%, mientras que Pinamar, Ostende y Valeria del Mar se ubicaron en torno al 70%. No obstante, desde el Ejecutivo local señalaron que durante los fines de semana se registraron picos de hasta un 17% por encima del promedio.

En cuanto a la permanencia, la estadía promedio fue de cuatro noches en hoteles y de 5,7 noches en apart hoteles.

En los balnearios, la ocupación de carpas y sombrillas fue del 58% de lunes a viernes y del 69% los fines de semana.

El sector gastronómico registró su mayor movimiento los sábados, que concentraron el 50% de la actividad, seguido por los viernes (31%) y los domingos (19%), según el relevamiento municipal.

LE PUEDE INTERESAR

Éxodo turístico por el recambio de quincena rumbo a la Costa Atlántica

LE PUEDE INTERESAR

Compra de departamentos: precios variados y algunas operaciones

Proyecciones

De cara a lo que resta de enero y al conjunto de la temporada, las proyecciones son positivas. Las reservas para la segunda quincena ya superan el 80% en la mayoría de las localidades, con Cariló proyectando un 85%.

La agenda de actividades deportivas, culturales y recreativas, sumada al posicionamiento del destino en el mercado interno, aparece como uno de los factores clave para mantener el flujo de visitantes durante el pico de la temporada.

Confían en que el movimiento turístico se mantenga elevado en las próximas semanas, apoyado en la oferta gastronómica, hotelera y en las propuestas al aire libre.

El objetivo, señalaron, es consolidar los buenos resultados de la primera quincena y sostener la actividad económica vinculada al turismo a lo largo de todo el verano.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro caso de atropello y fuga a fondo en La Plata: a una mujer la dejaron herida en el asfalto en avenida 13

VIDEO. Un helicóptero sorprendió a los platenses en plena avenida 32: de qué se trató el despliegue y operativo

VIDEO. Auzmendi: "Estoy muy feliz de estar en Gimnasia"

Cetré negó querer jugar en River: "Nunca hablé de sueños personales"

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
+ Leidas

Cementerio: quejas por los ingresos “tapiados”

"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II

Los alquileres de oficinas, en busca de un nuevo equilibrio

Parte de un centro comercial de La Plata estuvo sin luz durante la tarde

Qué ganaría Argentina Mercosur-UE: el foco en el acuerdo

Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias

Estudiantes jugará un Apertura casi íntegro entre semana

El Lobo tiene equipo
Últimas noticias de La Ciudad

"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II

La llegada inesperada de dos gemelas y un trillizo en La Plata

Grupos de viaje: del chat a la ruta con desconocidos

Tsunamis de un metro, pozos, canaletas y crecidas: los riesgos y secretos de las playas locales
Policiales
Casas solas, un peligro: desvalijaron a un penitenciario en Arana
La Plata, atrapada por el descontrol de las motos
Con Bastián en coma, se repiten los accidentes
Dos “mecheras” presas por robar en el Centro
VIDEO. Despliegue aéreo en plena avenida 32 por un policía descompensado
Espectáculos
El fenómeno K-pop: ¿Reconocimiento tardío o nueva era global?
“Belleza perfecta”: el negocio de la perfección
Ficción con sello argentino: las obras de Claudia Piñeiro que saltaron del papel al streaming
Matrimonios y algo más...
La agenda para este finde en La Plata
Deportes
El Lobo tiene equipo
VIDEO. Lleno de ilusión: Agustín Auzmendi se presentó en el Lobo
Ingresará dinero extra por Felipe Sánchez
Sumará un marcador central por la lesión de Conti y hay un par de jugadores apuntados
Estudiantes jugará un Apertura casi íntegro entre semana
Información General
La Barbie autista: el verdadero foco detrás del juguete
Magdalena se prepara para vivir el tradicional Carnaval: cultura, turismo y celebración para toda la familia
Los números de la suerte del sábado 17 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla