El consumo privado se desaceleró en diciembre

Las compras con tarjetas de crédito aumentaron en 2025 / WEB

El consumo privado se desaceleró en los últimos cinco meses de 2025, pero de todas maneras creció más de 10% con relación al mes anterior, y volvió a los niveles de 2022/2023, según datos de un estudio privado.

Las cifras corresponden al Índice de consumo privado (ICP-UP) que elabora la Universidad de Palermo (UP). De acuerdo a esta evaluación, el consumo privado bajó 1% en diciembre con respecto al mes anterior. Fue la tercera caída intermensual consecutiva.

En la comparación interanual, la contracción fue de 2,5% y se convirtió en la primera retracción de este estilo en el año.

Con estos resultados, 2025 con un incremento de 10,3% respecto del promedio de 2024.

El rango de consumo alcanzado el año pasado es similar al del período 2022/2023, pero aún se encuentra por debajo de 2017.

Con los últimos datos disponibles, en el análisis general el informe remarca que la “recaudación del IVA registró la segunda caída consecutiva” en términos interanuales. En diciembre, este indicador tuvo una baja de 4,8% al descontar la inflación.

Por otro lado, los préstamos destinados al consumo mostraron un “menor ritmo de expansión”; las compras con tarjetas de crédito aumentaron un “17,2% interanual en diciembre”, en contraste con el 70% registrado a mitad de año.

En el sector de bienes durables, el patentamiento de automóviles aumentó 13,6% interanual y el de motos, 20,3% durante diciembre. En el mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, las escrituras de inmuebles registraron en noviembre una caída del 9,2% interanual, lo que representó el “primer retroceso del año” para este rubro.

Los indicadores de noviembre también reflejaron retrocesos en el consumo masivo. Las ventas de combustibles se contrajeron por primera vez en el año, con una disminución del 2,3% interanual.