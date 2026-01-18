Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

Política y Economía |Por quinto mes consecutivo

El consumo privado se desaceleró en diciembre

El consumo privado se desaceleró en diciembre

Las compras con tarjetas de crédito aumentaron en 2025 / WEB

18 de Enero de 2026 | 02:26
Edición impresa

El consumo privado se desaceleró en los últimos cinco meses de 2025, pero de todas maneras creció más de 10% con relación al mes anterior, y volvió a los niveles de 2022/2023, según datos de un estudio privado.

Las cifras corresponden al Índice de consumo privado (ICP-UP) que elabora la Universidad de Palermo (UP). De acuerdo a esta evaluación, el consumo privado bajó 1% en diciembre con respecto al mes anterior. Fue la tercera caída intermensual consecutiva.

En la comparación interanual, la contracción fue de 2,5% y se convirtió en la primera retracción de este estilo en el año.

Con estos resultados, 2025 con un incremento de 10,3% respecto del promedio de 2024.

El rango de consumo alcanzado el año pasado es similar al del período 2022/2023, pero aún se encuentra por debajo de 2017.

Con los últimos datos disponibles, en el análisis general el informe remarca que la “recaudación del IVA registró la segunda caída consecutiva” en términos interanuales. En diciembre, este indicador tuvo una baja de 4,8% al descontar la inflación.

LE PUEDE INTERESAR

La suba de las canastas frenó la baja de la pobreza en el cierre de 2025

LE PUEDE INTERESAR

Caputo defendió la fuerte apertura del mercado automotriz

Por otro lado, los préstamos destinados al consumo mostraron un “menor ritmo de expansión”; las compras con tarjetas de crédito aumentaron un “17,2% interanual en diciembre”, en contraste con el 70% registrado a mitad de año.

En el sector de bienes durables, el patentamiento de automóviles aumentó 13,6% interanual y el de motos, 20,3% durante diciembre. En el mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, las escrituras de inmuebles registraron en noviembre una caída del 9,2% interanual, lo que representó el “primer retroceso del año” para este rubro.

Los indicadores de noviembre también reflejaron retrocesos en el consumo masivo. Las ventas de combustibles se contrajeron por primera vez en el año, con una disminución del 2,3% interanual.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro caso de atropello y fuga a fondo en La Plata: a una mujer la dejaron herida en el asfalto en avenida 13

VIDEO. Un helicóptero sorprendió a los platenses en plena avenida 32: de qué se trató el despliegue y operativo

VIDEO. Auzmendi: "Estoy muy feliz de estar en Gimnasia"

Cetré negó querer jugar en River: "Nunca hablé de sueños personales"

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
+ Leidas

Cementerio: quejas por los ingresos “tapiados”

"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II

Los alquileres de oficinas, en busca de un nuevo equilibrio

Parte de un centro comercial de La Plata estuvo sin luz durante la tarde

Qué ganaría Argentina Mercosur-UE: el foco en el acuerdo

Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias

Estudiantes jugará un Apertura casi íntegro entre semana

El Lobo tiene equipo
Últimas noticias de Política y Economía

Qué ganaría Argentina Mercosur-UE: el foco en el acuerdo

Del show de Milei y el Chaqueño el “dardo” de Lali: un mix de acting farándula y política

La Provincia tendrá unos 530 mil empleados públicos en 2026

El desafío de muchas pymes para sobrevivir
Deportes
El Lobo tiene equipo
VIDEO. Lleno de ilusión: Agustín Auzmendi se presentó en el Lobo
Ingresará dinero extra por Felipe Sánchez
Sumará un marcador central por la lesión de Conti y hay un par de jugadores apuntados
Estudiantes jugará un Apertura casi íntegro entre semana
Policiales
Casas solas, un peligro: desvalijaron a un penitenciario en Arana
La Plata, atrapada por el descontrol de las motos
Con Bastián en coma, se repiten los accidentes
Dos “mecheras” presas por robar en el Centro
VIDEO. Despliegue aéreo en plena avenida 32 por un policía descompensado
Información General
La Barbie autista: el verdadero foco detrás del juguete
Magdalena se prepara para vivir el tradicional Carnaval: cultura, turismo y celebración para toda la familia
Los números de la suerte del sábado 17 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
Espectáculos
El fenómeno K-pop: ¿Reconocimiento tardío o nueva era global?
“Belleza perfecta”: el negocio de la perfección
Ficción con sello argentino: las obras de Claudia Piñeiro que saltaron del papel al streaming
Matrimonios y algo más...
La agenda para este finde en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla