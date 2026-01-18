El agua, cada vez más templada: qué pasa con el mar en la Costa

Destacan el color y la temperatura del agua en mar del plata / web

Quienes este verano se animaron a entrar al mar en la Costa Atlántica notaron un cambio inmediato: el agua está más templada de lo habitual y, en algunos tramos, presenta una transparencia poco frecuente para el litoral argentino. La sensación térmica en el agua, históricamente asociada al frío del Atlántico Sur, se modificó de manera evidente en estas primeras semanas de la temporada.

Lejos de ser una percepción aislada, el fenómeno fue confirmado por lecturas satelitales realizadas en distintos puntos de la costa bonaerense. Los registros muestran que la temperatura superficial del mar se ubica hasta 3 grados por encima del promedio histórico para esta época del año, una anomalía significativa en términos oceanográficos.

El avance de la Corriente de Brasil

Las imágenes satelitales permiten identificar con claridad el origen del cambio. De manera inusual, la Corriente de Brasil, caracterizada por aguas cálidas de origen tropical, se desplazó más al sur de lo normal y se apoya sobre el litoral marítimo argentino. En los mapas térmicos, el color naranja que identifica las temperaturas más elevadas se extiende sobre la franja costera e incluso penetra con fuerza en el Río de la Plata.

En paralelo, la Corriente de Malvinas, portadora de aguas frías provenientes del sur, aparece en retroceso. Esta combinación explica el aumento térmico que se registra tanto en la superficie del mar como en la experiencia cotidiana de los bañistas.

El meteorólogo y oceanógrafo Pedro Di Nezio, doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, señaló que se trata de un corrimiento de gran escala, que no responde a un episodio aislado sino a una dinámica persistente de las corrientes marinas.

“Las corrientes se mueven lentamente, por lo que es posible que este patrón se mantenga durante buena parte del verano”, explicó el especialista.

Por qué el agua se ve más transparente

Además de la temperatura, muchos veraneantes advirtieron otro rasgo llamativo: la claridad del agua. En ciudades como Mar del Plata, durante los últimos días de diciembre se registraron jornadas con mar calmo y altas temperaturas que permitieron observar el fondo arenoso incluso al avanzar hacia la rompiente, una postal poco habitual para la costa bonaerense.

Según especialistas, el fenómeno está directamente vinculado con el tipo de agua que aporta la Corriente de Brasil. Las aguas frías de la Corriente de Malvinas suelen ser ricas en nutrientes y fitoplancton, lo que les da ese tono verdoso o amarronado típico del mar argentino. En cambio, las aguas tropicales tienen menos fitoplancton, por eso se ven más claras y reflejan mejor el color del cielo.

Luego de episodios de tormentas y mayor oleaje, la transparencia disminuye debido a la arena en suspensión, aunque en algunas playas el efecto reaparece de manera intermitente.

La temporada, con señales mixtas

Mientras el mar ofrece condiciones inusualmente benignas, la temporada turística avanza con señales mixtas. Aunque aún no hay estadísticas oficiales consolidadas sobre ingresos y consumo, operadores del sector coinciden en que la ocupación hotelera y el movimiento comercial se mantienen en niveles moderados.

De acuerdo con datos relevados por el gremio gastronómico, la ocupación promedio durante la primera quincena de enero se ubicó en torno al 60%. El desempeño, sin embargo, fue desigual: los hoteles de cinco estrellas registraron niveles mucho más altos, con picos de entre 85% y 95%, mientras que el promedio general se mantuvo por debajo de esos valores.

En el caso de los balnearios, el movimiento fue alrededor de un 15% inferior al registrado en el mismo período del año pasado.

Estadías más cortas

Desde el sector turístico advierten además un cambio en los hábitos de los visitantes. La planificación anticipada perdió peso y fue reemplazada por decisiones de último momento, muy atadas al pronóstico del tiempo.

“El clima sigue siendo el socio principal: cuando se anuncian varios días buenos, la gente viaja. Pero ya no se habla de vacaciones largas, sino de escapadas”, coinciden los operadores.

Ese comportamiento se refleja en el perfil de los turistas que llegan a Mar del Plata, con una presencia marcada de público joven, que suele arribar por eventos puntuales —como festivales de música— y extender la estadía uno o dos días más para disfrutar de la playa.

El verano 2026 se configura así con dos planos bien definidos. Por un lado, un fenómeno oceanográfico persistente y favorable, que vuelve al mar más cálido, accesible y atractivo para los bañistas. Por otro, una realidad económica que condiciona el consumo y limita el despegue pleno de la temporada.