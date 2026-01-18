Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

Política y Economía |El manejo de fondos, en la mira

Causa AFA: Tofoni denunció a Toviggino

Se trata del empresario a quien le dieron de baja contratos con la entidad. Sigue la investigación por desvíos millonarios

Causa AFA: Tofoni denunció a Toviggino

El empresario tofoni, denunciante de chiqui tapia, toviggino y la afa/X

18 de Enero de 2026 | 02:27
Edición impresa

El empresario vinculado al fútbol Guillermo Tofoni blanqueó que tiene abierta una denuncia penal contra el Tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por haber subido a la red social X una foto de un pedazo de carne destrozado con la leyenda “que en paz descanse, el verso se terminó”.

La causa iniciada es por amenazas y si bien X terminó bajando el posteo, el proceso judicial sigue su marcha.

En forma paralela, Tofoni denunció un esquema de desvío de fondos. Según su presentación judicial que hizo en EE.UU, se descubrieron pagos por al menos 42 millones de dólares hacia empresas fantasma.

Uno de los puntos más sensibles de su denuncia es el uso de agencias de cobro por parte de la AFA. Según Tofoni -que tuvo contratos por la AFA que fueron luego dados de baja-, no existe a nivel internacional ninguna federación que utilice intermediarios para cobrar ingresos propios: “Puede haber agencias que vendan derechos o partidos, pero no agencias que recauden”. Históricamente, recordó, los fondos de la AFA ingresaban directamente a cuentas de la entidad, como sucedía en la época de Julio Grondona.

Tofoni fue citado como testigo para declarar este 2 de febrero ante el juez Aguinsky, instancia en la que aportará documentación recolectada a nivel nacional e internacional para reconstruir el destino de los fondos. En ese marco, también cuestionó el silencio de los dirigentes de los clubes, a quienes describió como “atrapados” por temor a sanciones deportivas o presiones políticas.

Citación

La Justicia ya citó a declarar a Javier Faroni, el empresario ligado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia. El juez federal, Luis Armella, lo convocó a presentarse el próximo 19 de enero e incluye a la esposa del empresario, Erica Gillette.

LE PUEDE INTERESAR

El consumo privado se desaceleró en diciembre

LE PUEDE INTERESAR

La suba de las canastas frenó la baja de la pobreza en el cierre de 2025

El productor teatral y ex diputado bonaerense del Frente Renovador está a cargo de la empresa que explota la representación comercial de la Selección argentina en el exterior.

Faroni es uno de los titulares de TourProdEnter, la compañía que administró US$260 millones de la AFA en el exterior provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de transmisión y partidos amistosos de la Selección, y que habría desviado al menos US$42 millones a un grupo de compañías presuntamente falsas.

Las maniobras se habrían canalizado por medio de contratos de explotación de derechos de la Selección con empresas radicadas en distintos países, firmados por la conducción de la AFA, con Tapia a la cabeza y Toviggino.

Durante la investigación judicial también se supo que la empresa de Faroni pagó el alquiler de un yate de lujo que usó Tapia en el Principado de Mónaco en agosto de 2024.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La ruta de los viajes al exterior de Toviggino
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro caso de atropello y fuga a fondo en La Plata: a una mujer la dejaron herida en el asfalto en avenida 13

VIDEO. Un helicóptero sorprendió a los platenses en plena avenida 32: de qué se trató el despliegue y operativo

VIDEO. Auzmendi: "Estoy muy feliz de estar en Gimnasia"

Cetré negó querer jugar en River: "Nunca hablé de sueños personales"

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
+ Leidas

Cementerio: quejas por los ingresos “tapiados”

"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II

Los alquileres de oficinas, en busca de un nuevo equilibrio

Parte de un centro comercial de La Plata estuvo sin luz durante la tarde

Qué ganaría Argentina Mercosur-UE: el foco en el acuerdo

Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias

Estudiantes jugará un Apertura casi íntegro entre semana

El Lobo tiene equipo
Últimas noticias de Política y Economía

Qué ganaría Argentina Mercosur-UE: el foco en el acuerdo

Del show de Milei y el Chaqueño el “dardo” de Lali: un mix de acting farándula y política

La Provincia tendrá unos 530 mil empleados públicos en 2026

El desafío de muchas pymes para sobrevivir
Espectáculos
El fenómeno K-pop: ¿Reconocimiento tardío o nueva era global?
“Belleza perfecta”: el negocio de la perfección
Ficción con sello argentino: las obras de Claudia Piñeiro que saltaron del papel al streaming
Matrimonios y algo más...
La agenda para este finde en La Plata
Policiales
Casas solas, un peligro: desvalijaron a un penitenciario en Arana
La Plata, atrapada por el descontrol de las motos
Con Bastián en coma, se repiten los accidentes
Dos “mecheras” presas por robar en el Centro
VIDEO. Despliegue aéreo en plena avenida 32 por un policía descompensado
Información General
La Barbie autista: el verdadero foco detrás del juguete
Magdalena se prepara para vivir el tradicional Carnaval: cultura, turismo y celebración para toda la familia
Los números de la suerte del sábado 17 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
Deportes
El Lobo tiene equipo
VIDEO. Lleno de ilusión: Agustín Auzmendi se presentó en el Lobo
Ingresará dinero extra por Felipe Sánchez
Sumará un marcador central por la lesión de Conti y hay un par de jugadores apuntados
Estudiantes jugará un Apertura casi íntegro entre semana

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla