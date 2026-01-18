Causa AFA: Tofoni denunció a Toviggino

Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
Se trata del empresario a quien le dieron de baja contratos con la entidad. Sigue la investigación por desvíos millonarios
El empresario vinculado al fútbol Guillermo Tofoni blanqueó que tiene abierta una denuncia penal contra el Tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por haber subido a la red social X una foto de un pedazo de carne destrozado con la leyenda “que en paz descanse, el verso se terminó”.
La causa iniciada es por amenazas y si bien X terminó bajando el posteo, el proceso judicial sigue su marcha.
En forma paralela, Tofoni denunció un esquema de desvío de fondos. Según su presentación judicial que hizo en EE.UU, se descubrieron pagos por al menos 42 millones de dólares hacia empresas fantasma.
Uno de los puntos más sensibles de su denuncia es el uso de agencias de cobro por parte de la AFA. Según Tofoni -que tuvo contratos por la AFA que fueron luego dados de baja-, no existe a nivel internacional ninguna federación que utilice intermediarios para cobrar ingresos propios: “Puede haber agencias que vendan derechos o partidos, pero no agencias que recauden”. Históricamente, recordó, los fondos de la AFA ingresaban directamente a cuentas de la entidad, como sucedía en la época de Julio Grondona.
Tofoni fue citado como testigo para declarar este 2 de febrero ante el juez Aguinsky, instancia en la que aportará documentación recolectada a nivel nacional e internacional para reconstruir el destino de los fondos. En ese marco, también cuestionó el silencio de los dirigentes de los clubes, a quienes describió como “atrapados” por temor a sanciones deportivas o presiones políticas.
La Justicia ya citó a declarar a Javier Faroni, el empresario ligado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia. El juez federal, Luis Armella, lo convocó a presentarse el próximo 19 de enero e incluye a la esposa del empresario, Erica Gillette.
El productor teatral y ex diputado bonaerense del Frente Renovador está a cargo de la empresa que explota la representación comercial de la Selección argentina en el exterior.
Faroni es uno de los titulares de TourProdEnter, la compañía que administró US$260 millones de la AFA en el exterior provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de transmisión y partidos amistosos de la Selección, y que habría desviado al menos US$42 millones a un grupo de compañías presuntamente falsas.
Las maniobras se habrían canalizado por medio de contratos de explotación de derechos de la Selección con empresas radicadas en distintos países, firmados por la conducción de la AFA, con Tapia a la cabeza y Toviggino.
Durante la investigación judicial también se supo que la empresa de Faroni pagó el alquiler de un yate de lujo que usó Tapia en el Principado de Mónaco en agosto de 2024.
