El desafío de muchas pymes para sobrevivir

Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
Reforma laboral: el Gobierno negocia votos en el Senado mientras sindicatos y gobernadores disputan poder y cajas
La llegada inesperada de dos gemelas y un trillizo en La Plata
La economía de 2026, entre límites del mercado interno y la estabilidad
"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II
Tsunamis de un metro, pozos, canaletas y crecidas: los riesgos y secretos de las playas locales
Casas solas, un peligro: desvalijaron a un penitenciario en Arana
“La virgen de la tosquera”: el universo de Mariana Enriquez en la gran pantalla
El agua, cada vez más templada: qué pasa con el mar en la Costa
Por qué no remonta el uso de la capacidad instalada en la industria
El calendario de deuda vuelve a poner a prueba al programa económico
Del show de Milei y el Chaqueño el “dardo” de Lali: un mix de acting farándula y política
Gesto de Trump a Milei: invitó al país a la Junta de la Paz por Gaza
Platenses piden hablar sobre la ola delictiva con las autoridades
La suba de las canastas frenó la baja de la pobreza en el cierre de 2025
Cómo reaccionaron en el sector productivo tras la firma del acuerdo
Tras un inicio aceptable, Pinamar espera una segunda quincena mejor
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La actividad muestra mejores señales, pero miles de pequeñas y medianas empresas bajaron la persiana en la era Milei
Si bien los indicadores macroeconómicos exhiben una mejora durante el gobierno de Javier Milei, el entramado productivo atraviesa un deterioro persistente. La evolución del empleo privado funciona como una radiografía elocuente: entre octubre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 21.046 empleadores en todo el país, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. La desaparición de esas firmas derivó en la destrucción de más de 270.000 puestos de trabajo registrados.
El impacto se concentró con fuerza en las pymes, que explicaron casi la totalidad de las bajas. De acuerdo con un relevamiento del centro CEPA, el 99,63% de los empleadores que dejaron de aportar al sistema correspondió a empresas de hasta 500 trabajadores, lo que confirma que el ajuste golpeó con mayor dureza a los eslabones más frágiles de la estructura productiva.
La industria textil aparece entre los sectores más afectados. Datos de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria indican el cierre de 523 empresas en toda la cadena, con una caída del 8,6%, mientras que en el segmento de confección desaparecieron unas 225 firmas. En paralelo, el empleo registrado retrocedió 15% en dos años, con desplomes superiores al 20% en rubros como ropa interior, indumentaria deportiva y tejidos de punto.
En ese contexto, el cierre por tiempo indefinido de la planta de la empresa TN & Platex en Los Gutiérrez, Tucumán, se convirtió en uno de los casos más recientes y visibles. La decisión implicó la suspensión de 190 trabajadores, en una provincia donde la actividad industrial ya venía resentida. Si bien la firma abrió negociaciones para reubicar parte del personal en otras compañías, en el sector predomina el escepticismo sobre una reapertura en el corto plazo.
El panorama tampoco resulta alentador en la metalurgia. Según ADIMRA, la actividad cayó 4,6% interanual en octubre de 2025 y el empleo retrocedió 2,9%. Más del 80% de las empresas anticipó que mantendrá o reducirá su dotación, con rubros como autopartes y bienes de capital aún en terreno negativo.
La construcción mostró otro foco de retroceso, con una baja del 8,3% en la cantidad de empleadores tras el freno de la obra pública. En dos años, el sector perdió más de 74.000 puestos formales, cifra que asciende a unos 120.000 si se consideran los trabajadores indirectos.
LE PUEDE INTERESAR
Causa AFA: Tofoni denunció a Toviggino
LE PUEDE INTERESAR
El consumo privado se desaceleró en diciembre
La industria automotriz también reflejó señales de debilidad, con una fuerte caída de la producción y retrocesos en las exportaciones, en un escenario donde los vehículos importados ganaron terreno en el mercado interno.
Así, la economía argentina transita una recuperación parcial, apoyada en algunos sectores y en el orden fiscal, pero convive con un proceso silencioso de cierre de empresas y pérdida de capacidades productivas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí