Mar del Plata alcanza 75 % de ocupación al iniciar el tercer fin de semana de enero

Arribos en alza y buen clima impulsan reservas, con expectativas positivas para la segunda quincena.

Mar del Plata alcanza 75 % de ocupación al iniciar el tercer fin de semana de enero
18 de Enero de 2026 | 10:58

Escuchar esta nota

Mar del Plata arrancó el tercer fin de semana de enero con una ocupación promedio del 75 % en hoteles, departamentos temporarios y balnearios. La ciudad registra un aumento sostenido de visitantes y los operadores confían en que los arribos de último momento, sin reserva previa, permitan mejorar ese nivel en los próximos días.

 

Desde la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica señalaron que, a medida que avanza el mes, crece el optimismo de cara a la segunda mitad de enero. En paralelo, el recambio turístico se hizo sentir en las rutas: desde el jueves por la tarde hubo “tránsito intenso” por las rutas 2 y 11 hacia la Costa Atlántica.

Según datos de Aubasa, el viernes se registraron picos de más de 2.400 vehículos por hora rumbo a Mar del Plata. Entre las 7 y las 8, pasaron 2.460 autos por Samborombón y 501 por el peaje de Maipú, mientras que por la Ruta 11 circularon 1.244 vehículos en el peaje La Huella. Entre las 9 y las 10, el flujo se mantuvo elevado, con 1.800 autos por hora en Samborombón.

 

Este verano muestra una evolución gradual: el primer fin de semana de enero tuvo una ocupación del 60 %, el segundo superó el 65 % —con picos del 80 %, según el Ente Municipal de Turismo y Cultura— y el tercero alcanza ahora el 75 %. Si bien el número es menor al 85 % registrado en igual período del año pasado, el sector se muestra conforme.

 

Desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos local confirmaron un incremento de reservas para este fin de semana. “La segunda quincena tiene más movimiento porque es la vedette de la temporada. Venimos registrando para ese período un promedio del 70 % de ocupación en el centro”, indicó la vicepresidenta del Colegio, Verónica Berasueta.

 

Clima y balnearios

El buen tiempo aparece como un aliado clave para la actividad. Juan Salvi, integrante de la Cámara de Balnearios, Restaurantes y Afines, afirmó que “para este fin de semana se percibe una demanda en crecimiento en cuanto a consultas y reservas, especialmente de último momento”. Y agregó: “Históricamente la segunda quincena de enero resulta la más fuerte de la temporada y ya se empieza a sentir”.

