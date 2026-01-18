O le venden Groenlandia o empieza con los aranceles...

Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que impondrá aranceles de hasta el 25% a varios países europeos si no se avanza en un acuerdo para que Groenlandia pase a manos estadounidenses. La medida forma parte de la renovada presión de la Casa Blanca para adquirir el territorio autónomo que pertenece al Reino de Dinamarca.
La amenaza alcanza tanto a Dinamarca como a otros países europeos —varios de ellos integrantes de la OTAN— que rechazan la posibilidad de que Groenlandia, una región estratégica del Ártico rica en recursos minerales y con una población estimada en 57.000 habitantes, sea incorporada a Estados Unidos.
Según anunció Trump en una publicación en su red social Truth Social, a partir del 1 de febrero entrará en vigencia un arancel adicional del 10% sobre todos los productos exportados a Estados Unidos desde Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. El mandatario adelantó además que esa alícuota se elevará al 25% desde el 1 de junio de 2026.
“Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”, sostuvo el presidente. En el mismo mensaje, acusó a los países involucrados de “jugar a un juego muy peligroso” y de asumir “un nivel de riesgo que no es sostenible ni tolerable”.
Trump justificó la advertencia al señalar que, a su criterio, la situación representa una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y afirmó que es necesario adoptar “medidas enérgicas” para resolverla con rapidez.
Desde su regreso a la presidencia, el mandatario republicano reactivó una política de fuerte presión comercial, imponiendo aranceles a productos provenientes de numerosos socios comerciales. La estrategia, según Washington, apunta a corregir prácticas que considera desleales y a forzar alineamientos con los intereses estratégicos de Estados Unidos.
