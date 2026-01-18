Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

Política y Economía |Música, espectáculo y una puja que reaparece cada tanto

Del show de Milei y el Chaqueño el “dardo” de Lali: un mix de acting farándula y política

El Presidente buscó capitalizar su actuación ante una multitud y la cantante lo chicaneó en las redes sociales

Del show de Milei y el Chaqueño el “dardo” de Lali: un mix de acting farándula y política

Milei en el escenario junto al chaqueño Palavecino / na

18 de Enero de 2026 | 02:30
Edición impresa

La noche más convocante del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, que este año celebra su 60° aniversario, tuvo como invitado a Javier Milei, que compartió escenario con el Chaqueño Palavecino, en una escena que mezcló folklore, épica personal y algo de show improvisado.

El Presidente aterrizó en Córdoba cerca de la medianoche y, como en una entrada de estrella, llegó al predio en helicóptero. Acompañado por Martín Menem y dirigentes libertarios, avanzó entre aplausos, saludos y celulares en alto. Las pantallas gigantes lo recibieron como a un protagonista más de la grilla.

“¿Te puedo pedir un tema?”

Con el show del Chaqueño ya en marcha, el saludo desde el escenario no tardó en llegar. Milei agradeció, recordó el apoyo cordobés y lanzó el pedido que encendió la escena: “Amor salvaje”. El ida y vuelta tuvo tono de comedia: el Presidente se hizo el humilde, el cantor lo chicaneó, y el público celebró.

Finalmente, Milei subió al escenario y cantó. Entre risas, se excusó con un remate que sonó a acting ensayado: “Gracias por permitirme arruinar el tema”. Show cerrado, aplausos y foto para el recuerdo.

No fue un detalle menor: Milei se convirtió así en el tercer presidente en pasar por Jesús María, después de Néstor Kirchner y Mauricio Macri. En los últimos años, la figura política habitual había sido Victoria Villarruel, también con momentos incómodos incluidos.

La política no descansa, la farándula tampoco

Pero mientras el folklore seguía sonando en Córdoba, el verdadero rebote llegó por otro escenario: las redes sociales. Y ahí apareció Lali Espósito, protagonista —otra vez— del universo Milei.

LE PUEDE INTERESAR

La Provincia tendrá unos 530 mil empleados públicos en 2026

LE PUEDE INTERESAR

El desafío de muchas pymes para sobrevivir

“Qué sorpresa. Qué alegría. Larga vida a los festivales populares!”, escribió la cantante en X de madrugada. Un mensaje breve, medido, pero imposible de leer sin contexto. El timing fue quirúrgico: una hora después del video viral del Presidente acomodándose en el palco y minutos después del dúo con el Chaqueño.

La frase resignificó aquel histórico “Qué peligroso, qué triste” que Lali había publicado tras las PASO de 2023 y volvió a encender la mecha de un enfrentamiento que ya es parte del folklore… mediático.

Un cruce que viene con historia

La relación entre Milei y Lali está marcada por dardos cruzados. El Presidente cuestionó en reiteradas oportunidades el financiamiento estatal de festivales y recitales, con la cantante como blanco simbólico. Ella respondió desde el escenario, con discursos, cambios de letra y canciones dedicadas “a los mentirosos, los giles y los antipatria”.

“Qué sorpresa. Qué alegría. Larga vida a los festivales populares!”

El punto más alto de esa disputa llegó en 2024 con “Fanático”, el tema en el que Lali convirtió la tensión política en pop explícito, con un personaje que muchos leyeron como una caricatura del propio Milei.

Por eso, su comentario tras Jesús María no fue ingenuo: fue una indirecta con brillo, una devolución desde el código que mejor maneja.

Sigue de gira

Mientras tanto, Milei sigue con su agenda: Paraguay, Davos y una bajada “de agradecimiento” a Mar del Plata. Pero el episodio cordobés dejó algo claro: aun en modo Presidente, el show nunca se apaga.

En tiempos donde la política también se actúa, un cantor folklórico, un Presidente rockero y una popstar lograron, una vez más, cruzar mundos. Y el público, más que aplaudir… comentó.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Milei en el escenario junto al chaqueño Palavecino / na

Lali mandó una mensaje tras la aparición de Milei en córdoba / web

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro caso de atropello y fuga a fondo en La Plata: a una mujer la dejaron herida en el asfalto en avenida 13

VIDEO. Un helicóptero sorprendió a los platenses en plena avenida 32: de qué se trató el despliegue y operativo

VIDEO. Auzmendi: "Estoy muy feliz de estar en Gimnasia"

Cetré negó querer jugar en River: "Nunca hablé de sueños personales"

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
+ Leidas

Cementerio: quejas por los ingresos “tapiados”

"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II

Los alquileres de oficinas, en busca de un nuevo equilibrio

Parte de un centro comercial de La Plata estuvo sin luz durante la tarde

Qué ganaría Argentina Mercosur-UE: el foco en el acuerdo

Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias

El Lobo tiene equipo

Estudiantes jugará un Apertura casi íntegro entre semana
Últimas noticias de Política y Economía

Qué ganaría Argentina Mercosur-UE: el foco en el acuerdo

La Provincia tendrá unos 530 mil empleados públicos en 2026

El desafío de muchas pymes para sobrevivir

Causa AFA: Tofoni denunció a Toviggino
Información General
La Barbie autista: el verdadero foco detrás del juguete
Magdalena se prepara para vivir el tradicional Carnaval: cultura, turismo y celebración para toda la familia
Los números de la suerte del sábado 17 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
Policiales
Casas solas, un peligro: desvalijaron a un penitenciario en Arana
La Plata, atrapada por el descontrol de las motos
Con Bastián en coma, se repiten los accidentes
Dos “mecheras” presas por robar en el Centro
VIDEO. Despliegue aéreo en plena avenida 32 por un policía descompensado
Espectáculos
El fenómeno K-pop: ¿Reconocimiento tardío o nueva era global?
“Belleza perfecta”: el negocio de la perfección
Ficción con sello argentino: las obras de Claudia Piñeiro que saltaron del papel al streaming
Matrimonios y algo más...
La agenda para este finde en La Plata
Deportes
El Lobo tiene equipo
VIDEO. Lleno de ilusión: Agustín Auzmendi se presentó en el Lobo
Ingresará dinero extra por Felipe Sánchez
Sumará un marcador central por la lesión de Conti y hay un par de jugadores apuntados
Estudiantes jugará un Apertura casi íntegro entre semana

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla