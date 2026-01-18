Del show de Milei y el Chaqueño el “dardo” de Lali: un mix de acting farándula y política

La noche más convocante del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, que este año celebra su 60° aniversario, tuvo como invitado a Javier Milei, que compartió escenario con el Chaqueño Palavecino, en una escena que mezcló folklore, épica personal y algo de show improvisado.

El Presidente aterrizó en Córdoba cerca de la medianoche y, como en una entrada de estrella, llegó al predio en helicóptero. Acompañado por Martín Menem y dirigentes libertarios, avanzó entre aplausos, saludos y celulares en alto. Las pantallas gigantes lo recibieron como a un protagonista más de la grilla.

“¿Te puedo pedir un tema?”

Con el show del Chaqueño ya en marcha, el saludo desde el escenario no tardó en llegar. Milei agradeció, recordó el apoyo cordobés y lanzó el pedido que encendió la escena: “Amor salvaje”. El ida y vuelta tuvo tono de comedia: el Presidente se hizo el humilde, el cantor lo chicaneó, y el público celebró.

Finalmente, Milei subió al escenario y cantó. Entre risas, se excusó con un remate que sonó a acting ensayado: “Gracias por permitirme arruinar el tema”. Show cerrado, aplausos y foto para el recuerdo.

No fue un detalle menor: Milei se convirtió así en el tercer presidente en pasar por Jesús María, después de Néstor Kirchner y Mauricio Macri. En los últimos años, la figura política habitual había sido Victoria Villarruel, también con momentos incómodos incluidos.

La política no descansa, la farándula tampoco

Pero mientras el folklore seguía sonando en Córdoba, el verdadero rebote llegó por otro escenario: las redes sociales. Y ahí apareció Lali Espósito, protagonista —otra vez— del universo Milei.

“Qué sorpresa. Qué alegría. Larga vida a los festivales populares!”, escribió la cantante en X de madrugada. Un mensaje breve, medido, pero imposible de leer sin contexto. El timing fue quirúrgico: una hora después del video viral del Presidente acomodándose en el palco y minutos después del dúo con el Chaqueño.

La frase resignificó aquel histórico “Qué peligroso, qué triste” que Lali había publicado tras las PASO de 2023 y volvió a encender la mecha de un enfrentamiento que ya es parte del folklore… mediático.

Un cruce que viene con historia

La relación entre Milei y Lali está marcada por dardos cruzados. El Presidente cuestionó en reiteradas oportunidades el financiamiento estatal de festivales y recitales, con la cantante como blanco simbólico. Ella respondió desde el escenario, con discursos, cambios de letra y canciones dedicadas “a los mentirosos, los giles y los antipatria”.

“Qué sorpresa. Qué alegría. Larga vida a los festivales populares!”

El punto más alto de esa disputa llegó en 2024 con “Fanático”, el tema en el que Lali convirtió la tensión política en pop explícito, con un personaje que muchos leyeron como una caricatura del propio Milei.

Por eso, su comentario tras Jesús María no fue ingenuo: fue una indirecta con brillo, una devolución desde el código que mejor maneja.

Sigue de gira

Mientras tanto, Milei sigue con su agenda: Paraguay, Davos y una bajada “de agradecimiento” a Mar del Plata. Pero el episodio cordobés dejó algo claro: aun en modo Presidente, el show nunca se apaga.

En tiempos donde la política también se actúa, un cantor folklórico, un Presidente rockero y una popstar lograron, una vez más, cruzar mundos. Y el público, más que aplaudir… comentó.