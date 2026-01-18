Gesto de Trump a Milei: invitó al país a la Junta de la Paz por Gaza

Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
La iniciativa se inscribe en la segunda fase del plan de EE UU para Medio Oriente y refuerza el alineamiento entre ambos gobiernos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó formalmente a la Argentina a integrar la denominada Junta de la Paz, una iniciativa internacional impulsada por su administración con el objetivo de avanzar en un proceso de pacificación en la Franja de Gaza y sentar las bases de un nuevo esquema de gobernanza transitoria en el territorio palestino.
La convocatoria fue dirigida al presidente Javier Milei, quien confirmó la invitación y difundió en sus redes sociales la carta enviada por el mandatario estadounidense. En el texto, Trump convoca a la Argentina a participar como Estado miembro fundador de un organismo que, según sostiene, será “único” y sin antecedentes en la arquitectura institucional internacional.
De acuerdo con la carta, la Junta de la Paz forma parte de una hoja de ruta de 20 puntos diseñada por la Casa Blanca para intentar poner fin al conflicto en Gaza. Ese plan, según Trump, fue anunciado en septiembre de 2025 y posteriormente respaldado por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que avaló la iniciativa por amplia mayoría.
El presidente estadounidense señala que el nuevo organismo será el núcleo operativo de ese plan y funcionará como una Organización Internacional con atribuciones de administración de gobierno de transición, en una etapa posterior al conflicto armado.
Trump destacó que la Junta de la Paz reunirá a un “distinguido grupo de naciones” dispuestas a asumir la responsabilidad de construir una paz duradera en Medio Oriente. Según la propuesta, los Estados miembros podrán designar representantes autorizados para participar de las reuniones y de las decisiones estratégicas del organismo.
En ese marco, la invitación cursada a la Argentina contempla su adhesión a la Carta de la Junta de la Paz, documento que ya se encuentra abierto a la firma y ratificación de los países convocados.
Tras conocerse la invitación, Milei agradeció públicamente el gesto de Trump y sostuvo que para la Argentina “es un honor” formar parte de una organización destinada a promover la paz en regiones afectadas por conflictos, comenzando por la Franja de Gaza.
A través de sus redes sociales, el mandatario reafirmó además la posición del Gobierno argentino de alinearse con los países que, según expresó, “luchan de frente contra el terrorismo, defienden la vida y la propiedad, y promueven la paz y la libertad”. En ese sentido, la participación en la Junta aparece como un nuevo gesto de sintonía política y diplomática con la administración estadounidense.
La Junta de la Paz será presidida por el propio Trump y contará con la participación de figuras centrales de la política, la diplomacia y las finanzas internacionales. Entre sus integrantes se encuentran el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; el ex primer ministro británico Tony Blair; el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente y ex asesor presidencial.
También formarán parte el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; el director de Apollo Global Management, Marc Rowan; y el asesor Roberto Gabriel, entre otros referentes internacionales.
El anuncio de la composición de la Junta se produjo luego de que la Casa Blanca informara el inicio de la segunda fase del plan de paz para Gaza. Esa etapa contempla la formación de un gobierno de tecnócratas palestinos en la Franja, integrado por dirigentes que no pertenezcan a Hamás, y el desarme del grupo islamista, considerado terrorista por Estados Unidos.
Según Washington, el nuevo esquema de gobernanza buscará garantizar estabilidad institucional y seguridad en el enclave, como condición previa para una reconstrucción política y económica de la zona.
Además de la Argentina, Trump también cursó una invitación formal para integrar la Junta de la Paz al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan. La información fue confirmada por el director de Comunicación de la presidencia turca, Burhanettin Duran, quien indicó que la carta fue enviada el 16 de enero de 2026.
Desde el Gobierno argentino, el embajador en Washington, Alec Oxenford, celebró la invitación y afirmó que la iniciativa impulsada por Trump expresa “liderazgo, visión estratégica y voluntad de innovar allí donde los enfoques tradicionales han mostrado sus límites”.
En la misma línea, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, consideró que la participación argentina en la Junta de la Paz refleja un reposicionamiento del país en el escenario internacional y una mayor gravitación en los debates globales sobre seguridad y gobernanza.
