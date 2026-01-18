Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
Reforma laboral: el Gobierno negocia votos en el Senado mientras sindicatos y gobernadores disputan poder y cajas
La llegada inesperada de dos gemelas y un trillizo en La Plata
Locura en la zona oeste de La Plata: discutió con su pareja y lo atropelló con el auto
Domingo ventoso y con alerta por la crecida del Río de la Plata
La economía de 2026, entre límites del mercado interno y la estabilidad
"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II
Tsunamis de un metro, pozos, canaletas y crecidas: los riesgos y secretos de las playas locales
Mirtha Legrand desmintió romance de Juana Viale con Macri: "Una vil mentira"
Casas solas, un peligro: desvalijaron a un penitenciario en Arana
“La virgen de la tosquera”: el universo de Mariana Enriquez en la gran pantalla
El agua, cada vez más templada: qué pasa con el mar en la Costa
Los números de este domingo de El Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000
Por qué no remonta el uso de la capacidad instalada en la industria
El calendario de deuda vuelve a poner a prueba al programa económico
Del show de Milei y el Chaqueño el “dardo” de Lali: un mix de acting farándula y política
Gesto de Trump a Milei: invitó al país a la Junta de la Paz por Gaza
Platenses piden hablar sobre la ola delictiva con las autoridades
La suba de las canastas frenó la baja de la pobreza en el cierre de 2025
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Súper Cartonazo de esta semana tiene un pozo de $1.000.00 y desde hoy, con la edición impresa del diario EL DIA, comenzarán a publicarse los números para controlar y el martes se definirá si hay nuevo ganador o bien se acumula otro millón.
El juego que atrapa cada vez más a los lectores de EL DIA desde este jueves renovó las esperanzas.
Cómo jugar al Súper Cartonazo
Jugar es sencillo. Cada jueves se entregan los nuevos cupones con 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada siguiente, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com.
Quien llene el cupón con todos los números, debe presentarse el martes antes de las 17hs. en las oficinas de EL DIA, Diagonal 80 Nº 815, con el cartón y el DNI para chequear los datos y acreditarse el pozo que está en juego. En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.
LE PUEDE INTERESAR
"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II
LE PUEDE INTERESAR
La llegada inesperada de dos gemelas y un trillizo en La Plata
El Súper Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí