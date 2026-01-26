Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |PESE A LOS CUESTIONAMIENTOS DE TRUMP

La Fed resiste presiones y mantendría las tasas

26 de Enero de 2026 | 02:34
Edición impresa

La Reserva Federal (Fed, banco central) de Estados Unidos se encamina esta semana a tomar una decisión que incomoda profundamente al presidente Donald Trump: mantener sin cambios las tasas de interés y reafirmar su independencia frente a la Casa Blanca. La reunión del Comité de Política Monetaria se celebrará entre mañana y el miércoles y, según los analistas, los tipos seguirán en el rango de entre 3,50% y 3,75%, vigente desde diciembre.

El contexto político, sin embargo, es mucho más tenso que en encuentros anteriores. Desde su regreso al poder, Trump exige recortes drásticos en las tasas, claves para abaratar el crédito y estimular la economía.

LA EMBESTIDA CONTRA POWELL

En ese marco, el presidente de la Fed, Jerome Powell, se convirtió en blanco de ataques personales y cuestionamientos públicos sobre su capacidad y honestidad. Trump incluso intentó forzar la salida de una gobernadora del organismo y acelerar el reemplazo de Powell, cuyo mandato vence en mayo.

La confrontación escaló cuando Powell reveló un procedimiento del Departamento de Justicia que, según denunció, buscó intimidar a la Fed por no seguir “las recomendaciones del presidente”. Para exfuncionarios del banco central, la decisión de hacer pública la situación fue clave para preservar la credibilidad institucional y enviar una señal clara a los mercados.

Pese a la presión política, la Fed se mantiene enfocada en su mandato. Tras tres recortes consecutivos desde septiembre de 2025, los responsables monetarios consideran prematuro avanzar con nuevas bajas. La inflación se ubica en torno al 2,8%, todavía por encima del objetivo del 2%, y varios dirigentes sostienen que la economía muestra un desempeño sólido que justifica una pausa.

 

LE PUEDE INTERESAR

Irán revela un mural con advertencias a EE UU si lanza un ataque militar

LE PUEDE INTERESAR

Alarma en India por brote del virus Nipah: hay médicos contagiados y pacientes en coma
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Eras todo para mí”: dolorosa despedida del nene de 2 años que murió atragantado en Tolosa

"Mi hija no podía ni mirarme": desgarrador relato de Marcelo Castagnet, el joven amputado tras ataque en manada en Los Hornos

Horas de definiciones en Estudiantes: Boca fue a fondo por Ascacibar y acercó una nueva oferta

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura

En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha

Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo

Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
+ Leidas

Estudiantes cerca de cerrar una venta millonaria por Edwuin Cetré

Boca mejoró la oferta por el Ruso y espera respuesta

Atragantamientos en niños, un riesgo serio que muy pocos saben manejar

VIDEO. “Siempre soñé con hacer un gol en el Bosque”

Silva es duda para el partido con River

Olímpicos: del gol que no fue hasta el Heredero

El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación

Ausente ante Boca y en duda para el clásico
Últimas noticias de El Mundo

Acuerdo “100% listo”: el apoyo de EE UU para Ucrania

La tormenta invernal tiene en jaque a EE UU

Nueva tanda de presos liberados en Venezuela

VIDEO. Dos muertes sacuden la ofensiva antiinmigración de Trump en Mineápolis
Información General
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
Con el fuego fuera de control, intervienen el parque nacional
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Deportes
VIDEO. “Siempre soñé con hacer un gol en el Bosque”
Olímpicos: del gol que no fue hasta el Heredero
Silva es duda para el partido con River
Boca mejoró la oferta por el Ruso y espera respuesta
Estudiantes cerca de cerrar una venta millonaria por Edwuin Cetré
Policiales
“Me arruinaron la vida”: el duro relato del joven que fue amputado
Audiencia clave en la causa “Lito” Costilla
VIDEO. Otra jornada crítica por incendios en la Región
Un ex combatiente casi mata a su hijo: preso
Amenazó a su pareja con una cuchilla

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla