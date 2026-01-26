La Fed resiste presiones y mantendría las tasas

La Reserva Federal (Fed, banco central) de Estados Unidos se encamina esta semana a tomar una decisión que incomoda profundamente al presidente Donald Trump: mantener sin cambios las tasas de interés y reafirmar su independencia frente a la Casa Blanca. La reunión del Comité de Política Monetaria se celebrará entre mañana y el miércoles y, según los analistas, los tipos seguirán en el rango de entre 3,50% y 3,75%, vigente desde diciembre.

El contexto político, sin embargo, es mucho más tenso que en encuentros anteriores. Desde su regreso al poder, Trump exige recortes drásticos en las tasas, claves para abaratar el crédito y estimular la economía.

LA EMBESTIDA CONTRA POWELL

En ese marco, el presidente de la Fed, Jerome Powell, se convirtió en blanco de ataques personales y cuestionamientos públicos sobre su capacidad y honestidad. Trump incluso intentó forzar la salida de una gobernadora del organismo y acelerar el reemplazo de Powell, cuyo mandato vence en mayo.

La confrontación escaló cuando Powell reveló un procedimiento del Departamento de Justicia que, según denunció, buscó intimidar a la Fed por no seguir “las recomendaciones del presidente”. Para exfuncionarios del banco central, la decisión de hacer pública la situación fue clave para preservar la credibilidad institucional y enviar una señal clara a los mercados.

Pese a la presión política, la Fed se mantiene enfocada en su mandato. Tras tres recortes consecutivos desde septiembre de 2025, los responsables monetarios consideran prematuro avanzar con nuevas bajas. La inflación se ubica en torno al 2,8%, todavía por encima del objetivo del 2%, y varios dirigentes sostienen que la economía muestra un desempeño sólido que justifica una pausa.