Preocupa la desaparición del marido de la nieta de Mick Jagger: se trata de Alexander Key, tiene 37 años   

Ahora, la familia de Mick Jagger busca desesperadamente a Alexander Key, el marido de la nieta del líder de The Rolling Stones. El hombre de 37 años desapareció el viernes pasado en Cornualles, Inglaterra.

Bueno es saber que, Alexander fue visto por última vez en un pub local llamado The Cobweb Inn, en la zona de Boscastle, y su desaparición fue denunciada a la policía de Devon y Cornualles recién el sábado por la noche.

En este contexto, las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a Alexander saliendo del pub alrededor de las 2:20 p.m. del viernes.

Respecto de su descripción física, Alexander tiene una estatura media, cabello rubio claro y suele vestir ropa de colores vivos.

Por su parte, en un comunicado compartido en las redes, el mencionado local gastronómico dijo que Alex vestía una camiseta negra con capucha cubierta por una camiseta roja a rayas. Añadieron que su desaparición tenía a su familia "muy preocupada".

Asimismo, según informó el Daily Mail, Alexander es copropietario de The Rocket Store, un popular restaurante de marisco en Boscastle, junto con el chef Freddie Woodruff.

El mencionado local es conocido por utilizar ingredientes frescos y servir pescado capturado diariamente por la familia de Alexander y carne procedente de su granja familiar.