Se define hoy el Súper Cartonazo por $2.000.000:  los números que salieron este martes 27 de enero

Este martes se define la ronda semanal del Súper Cartonazo, el juego de EL DIA que en esta edición reparte un pozo acumulado de 2.000.000 de pesos. Con la nueva tarjeta que se entregó gratis con la edición impresa del jueves se renovaron las ilusiones.
El juego que atrapa cada vez más a los lectores de EL DIA tuvo otra ronda vacante, al no presentarse nadie con el cartón con los 15 aciertos, por eso es que se amplió el premio. Mientras tanto crecen las expectativas de cara a un nuevo desafío que culmina en la jornada de hoy.
Estos son los números que se publicaron este martes 27 de enero de 2026
Para ganar el Cartonazo hay que tener 15 aciertos en los cupones que tienen esa cantidad de números del 00 al 89.
Durante este año que termina, el Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.
Hubo gente que lo utilizó para viajar, otros para hacer arreglos en las viviendas, también para darse algún gusto que tenía pendiente, cumplir con algunos compromisos económicos y otros lo utilizaron para comenzar a ahorrar.
Jugar es sencillo. Cada jueves se entregan los nuevos cupones con 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada siguiente, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com.
Quien tiene el cupón ganador, debe presentarse el martes con el cartón y el DNI para chequear los datos y se acredita el pozo que está en juego. En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.
