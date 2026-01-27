Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Se define hoy el Súper Cartonazo por $2.000.000:  los números que salieron este martes 27 de enero

Se define hoy el Súper Cartonazo por $2.000.000:  los números que salieron este martes 27 de enero
27 de Enero de 2026 | 07:00

Escuchar esta nota

Este martes se define la ronda semanal del Súper Cartonazo, el juego de EL DIA que en esta edición reparte un pozo acumulado de 2.000.000 de pesos. Con la nueva tarjeta que se entregó gratis con la edición impresa del jueves se renovaron las ilusiones.

El juego que atrapa cada vez más a los lectores de EL DIA tuvo otra ronda vacante, al no presentarse nadie con el cartón con los 15 aciertos, por eso es que se amplió el premio. Mientras tanto crecen las expectativas de cara a un nuevo desafío que culmina en la jornada de hoy.

Estos son los números que se publicaron este martes 27 de enero de 2026

Cómo jugar al Súper Cartonazo

Para ganar el Cartonazo hay que tener 15 aciertos en los cupones que tienen esa cantidad de números del 00 al 89.

Durante este año que termina, el Cartonazo repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de eso modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos.

Hubo gente que lo utilizó para viajar, otros para hacer arreglos en las viviendas, también para darse algún gusto que tenía pendiente, cumplir con algunos compromisos económicos y otros lo utilizaron para comenzar a ahorrar.

LE PUEDE INTERESAR

Con los precios en alza, armar el kit escolar puede superar los 100 mil pesos

LE PUEDE INTERESAR

Sífilis en aumento: se concentró en La Plata el 10% de casos provinciales

Jugar es sencillo. Cada jueves se entregan los nuevos cupones con 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada siguiente, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en eldia.com.

Quien tiene el cupón ganador, debe presentarse el martes con el cartón y el DNI para chequear los datos y se acredita el pozo que está en juego. En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Eras todo para mí”: dolorosa despedida del nene de 2 años que murió atragantado en Tolosa

"Mi hija no podía ni mirarme": desgarrador relato de Marcelo Castagnet, el joven amputado tras ataque en manada en Los Hornos

Horas de definiciones en Estudiantes: Boca fue a fondo por Ascacibar y acercó una nueva oferta

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura

En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha

Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo

Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
+ Leidas

Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré

Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize

Alerta naranja en La Plata por el calor extremo: a cuánto llegará la temperatura máxima este martes

Colapinto hizo “podio” y comienza a ilusionarse

Empresa de colectivos haría una denuncia penal contra una competidora

La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar

Augusto Max: “Hay una estructura que simplifica las cosa”

Un cruce con Techint por el precio de los caños
Últimas noticias de La Ciudad

Advierten por presencia de cianobacterias en una playa de la Región

Expectativas en La Plata: se reúnen la UTA y las empresas en medio de las amenazas de paro de micros

Alerta naranja en La Plata por el calor extremo: a cuánto llegará la temperatura máxima este martes

Con los precios en alza, armar el kit escolar puede superar los 100 mil pesos
Información General
Lo que muchas mujeres no saben sobre el riesgo cardiovascular en la menopausia
Cholila, cercada por el fuego: avanza un escenario de máxima alerta
Confirmaron el primer caso de la supergripe H3N2 en Tucumán
El aire en el Gran La Plata: foco revelante de la contaminación
¿Arrancan las clases?: se profundiza "el ataque a la universidad pública" y no hay acuerdo aún para el ciclo lectivo 2026
Deportes
Sin piedad para Daniel Oldrá: el primer DT caído del 2026
Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize
Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré
La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar
Palacios pasó la revisión y aguarda por la presentación
Policiales
La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del Centro
Una persecución policial terminó con un muerto y dos mujeres heridas
La inseguridad vial no da tregua en la Región
Una farmacia, blanco de un asalto
VIDEO. Venía desde Varela a robar bicicletas: preso
Espectáculos
Preocupa la desaparición del marido de la nieta de Mick Jagger: se trata de Alexander Key, tiene 37 años   
Sofía Gala reveló particularidades sobre su vínculo con Fito Páez
Facundo Arana confesó detalles de su separación de María Susini y pidió respeto por sus hijos
“El Caballero de los Siete Reinos”: el regreso íntimo a Westeros ya tiene futuro asegurado
Roberto Pettinato: “Mi familia es muy especial, somos muy escandalosos”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla