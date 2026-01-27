Colonia de vacaciones en La Repu: sigue la inscripción para febrero

Había evadido una salida transitoria: ¿Quién era el hombre que chocó y murió en La Plata en plena persecución policial?
Este martes la Comuna informó que continúa abierta la inscripción para participar de la tradicional colonia de vacaciones en la República de los Niños durante la primera quincena de febrero.
La propuesta está destinada a niños y niñas de 6 a 11 años, se desarrolla de lunes a viernes en dos turnos e incluye actividades deportivas, recreativas, acuáticas y de cocina coordinadas por un equipo interdisciplinario.
Los interesados pueden anotarse hasta el 28 de enero de forma presencial en las delegaciones comunales si necesitan transporte o a través del mail deporteslaplata@gmail.com o el teléfono (221) 524-5179 si no lo precisan. En caso de quedar cupos, la instancia se extenderá hasta el viernes 30.
Por su parte, personas mayores y personas con discapacidad tienen la posibilidad de participar de la Colonia de Integración Social, que también se realiza en la República de los Niños de lunes a viernes en dos turnos.
Esta última iniciativa ofrece opciones recreativas y de esparcimiento que promueven la participación activa y la inclusión, como baile, música, aquagym y otras alternativas pensadas para el bienestar y la socialización.
Los interesados en tramitar la inscripción deben acercarse a la Secretaría de Desarrollo Social (7 N° 840 entre 48 y 49, 2° piso) de 8:30 a 14:30 con DNI, ficha médica actualizada y certificado de aptitud física, además de copia de CUD en el caso de las personas con discapacidad. Para más información, están disponibles las líneas (221) 427-1532 y (221) 489-6493.
