Espectáculos

Sofía Gala reveló particularidades sobre su vínculo con Fito Páez

Sofía Gala reveló particularidades sobre su vínculo con Fito Páez
27 de Enero de 2026

Escuchar esta nota

Sofía Gala cumplió 39 años y Fito Páez le dedicó un mensaje de lo más romántico: "¡El mundo es un mundo mejor con vos! Te amo". Y la respuesta de Sofía aumentó aun más los rumores de romance.

Por su parte, Moria Casán no lo confirmó, pero sí contó detalles del vínculo, lo que alimentó las especulaciones.

Ahora, la supuesta novia se sinceró sobre su relación con Fito.

Sobre un posible romance entre Sofía Gala y Fito Páez. La hija de Moria fue contundente: "A esta altura de mi vida, Rodolfo es familia, tenemos un vínculo muy profundo. No entiendo los códigos de otro tipo de vínculo, nosotros tenemos el nuestro personal", respondió, al tiempo que agregó: "No estamos en pareja. Somos familia, somos de una misma tribu", expresó Sofía Gala sobre Fito Páez.

Se supo también que, Sofía Gala era muy cercana a la ex novia de Fito Páez. Incluso, ambas aun se siguen en las redes, algo que también podría descartar el supuesto noviazgo. En el saludo que le hizo el cantante, la actriz había respondido: "¡Te lo digo de nuevo! podes dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo".

Finalmente, se conoció la opinión de Moria Casán sobre el vínculo de Fito Páez y Sofía Gala: “Lo que puedo decir es que se aman desde hace mucho tiempo”, dijo Moria Casán sobre la relación. 

Facundo Arana confesó detalles de su separación de María Susini y pidió respeto por sus hijos

“El Caballero de los Siete Reinos”: el regreso íntimo a Westeros ya tiene futuro asegurado

“Yo estaba en casa cuando mandó un regalo espectacular, divino. Le regaló flores y un aparato especial para mejorar la voz, no sé bien cómo se llama”, agregó Moria que, para además señaló: "Yo banco todo lo que a mi hija le haga feliz. La diferencia de edad no afecta. Mi hija a los 15 tuvo su pareja con uno de 40, una relación que la marcó mucho", cerró la One. 

