Se reabre el debate sobre la portación de armas

El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años
El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años
El calor sofocante no tiene piedad en la Región y se esperan lluvias
La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del Centro
Con los precios en alza, armar el kit escolar puede superar los 100 mil pesos
Sífilis en aumento: se concentró en La Plata el 10% de casos provinciales
Hay más operaciones reprogramadas por la crisis con anestesiólogos
Informe internacional alerta sobre la contaminación aérea en nuestra región
Pymes reiteran alerta sobre crisis industrial y reclaman cambios
Caravana de Milei en La Feliz; hoy va a ver a Fátima y cierra la “Derecha Fest”
Militares en actividad podrán ocupar cargos en el ministerio de Defensa
Empresa de colectivos haría una denuncia penal contra una competidora
Comienzo de clases en riesgo en la Universidad por el conflicto salarial
Una persecución policial terminó con un muerto y dos mujeres heridas
El peor ejemplo: un adulto y un chico de 16 años, protagonistas de un robo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Robin Legrand
La muerte a tiros de Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, abatido el sábado por agentes federales en Mineápolis desató un nuevo tipo de debate sobre los derechos de porte de armas en Estados Unidos. El gobierno del presidente Donald Trump y agencias de fuerzas de seguridad federales justificaron la muerte de Pretti sobre la base de que portaba un arma en el altercado con los agentes, en medio de protestas por la ofensiva de Trump contra la inmigración.
En Estados Unidos, la Segunda Enmienda de la Constitución estipula que “el derecho del pueblo de poseer y portar armas no podrá ser infringido”. Un derecho que por décadas ha sido objeto de controversia.
La Corte Suprema ha reafirmado dicho derecho y el de portar un arma en público en numerosas ocasiones. En 2023, casi un tercio de los estadounidenses decía poseer un arma de fuego, según una encuesta del Pew Research Center.
Pero al tiempo, la sociedad estadounidense ha sido marcada como ninguna otra nación desarrollada del mundo por tragedias que implican armas de fuego.
Pretti, como muchos estadounidenses, portaba su arma de forma legal, según el jefe de la policía de Mineápolis, Brian O'Hara, y no tenía antecedentes penales.
Pero para el gobierno de Donald Trump, el hecho de que Alex Pretti llevara un arma en el momento de los hechos justifica los disparos de los agentes desplegados en Mineápolis para apoyar las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
LE PUEDE INTERESAR
Work in progress (Trabajo en progreso)
LE PUEDE INTERESAR
Un reclamo vial y ambiental por el camino entre Punta Lara y Villa Elisa
Poco después de su muerte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó en X una foto de una pistola, presentada como la que fue encontrada en Alex Pretti.
“No deberías presentarte con armas” a una manifestación, sostuvo el domingo en Fox News la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
En la misma cadena, el director del FBI, Kash Patel, consideró que “ninguna persona que quiera ser pacífica llega a una manifestación con un arma cargada y dos cargadores llenos”.
Greg Bovino, un alto responsable de la patrulla fronteriza, afirmó en una rueda de prensa el sábado que parecía que el enfermero “quería causar el máximo daño y masacrar a miembros de las fuerzas del orden”.
Bill Essayli, un fiscal federal en California, declaró por su parte en X que “si te acercas a las fuerzas del orden con un arma, hay una alta probabilidad de que estén legalmente justificados para dispararte”.
Esas declaraciones fueron condenadas por varias asociaciones defensoras del porte de armas, incluida la organización Gun Owners of America (GOA), que rechazó la idea de que los policías tuvieran derecho a disparar contra personas que portaban un arma de manera legal.
“La Segunda Enmienda protege el derecho de los estadounidenses a portar armas mientras protestan, un derecho que el gobierno federal no debe infringir”, dijo GOA en un comunicado.
La Asociación Nacional del Rifle (NRA) calificó de “peligrosas y falsas” las palabras del fiscal Essayli.
“Las voces públicas responsables deberían esperar a una investigación completa, no hacer generalizaciones ni demonizar a los ciudadanos respetuosos de la ley”, dijo la NRA en X.
En la oposición, algunos también fustigaron la respuesta del Gobierno.
En una serie de publicaciones en X, Gavin Newsom, gobernador demócrata de California y fuerte crítico de Trump, respondió a los distintos responsables del Gobierno que justificaban las acciones de los agentes.
“La administración Trump no cree en la Segunda Enmienda. Bueno saberlo”, escribió Newsom.
AFP
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí