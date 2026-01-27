Una farmacia, blanco de un asalto

El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años
Un intento de robo en una farmacia de Tolosa terminó con tres personas aprehendidas luego de un rápido operativo policial desplegado en la zona. El hecho ocurrió ayer en un local ubicado en calle 25 entre 526 y 527, cuando los sospechosos ingresaron al inmueble y sustrajeron mercadería antes de darse a la fuga a pie.
Según informaron fuentes policiales, personal de la comisaría Decimoprimera de Ringuelet fue comisionado por el 911 por un robo en proceso en la farmacia “Rodríguez Murillo”. Al arribar, los efectivos entrevistaron a la propietaria del comercio, quien relató que tres individuos habían ingresado al local y se habían llevado distintos productos, escapando luego en dirección a la calle 32.
Con las descripciones aportadas, se montó un operativo cerrojo en el sector y los sospechosos fueron interceptados en inmediaciones de las calles 31 y 32. Durante la requisa, se les incautó un perfume de una reconocida marca, que fue reconocido por la víctima como perteneciente a su comercio, además de otros elementos como bebidas, alimentos y un arma blanca.
Los aprehendidos fueron identificados como una mujer de 42 años y dos hombres de 21 y 38 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia bajo la carátula de “hurto agravado poblando en banda en grado de tentativa”. La causa quedó en manos de la UFI Nº 11 de La Plata, que avaló el procedimiento policial y dispuso las actuaciones de rigor. Las actuaciones continúan para determinar si los sospechosos están vinculados a otros robos en la zona
