Confirmado: Gran Hermano ya tiene fecha de regreso, cuándo arranca el aislamiento de "Generación Dorada"

Ya está. La espera terminó y la ansiedad de los fanáticos tiene su calmante. Ahora, Telefe soltó la bomba que el mercado televisivo esperaba y confirmó el regreso de la casa más famosa del país.
Así, el próximo lunes 23 de febrero, las luces se volverán a encender para dar inicio a "Gran Hermano: Generación Dorada".
Entonces, durante el segundo mes del año, subirá la temperatura y el rating estará a la orden del día.
Según se supo, esta nueva temporada no será una más. A 25 años de su desembarco en la televisión argentina, el formato busca reinventarse bajo la conducción de Santiago del Moro, quien volverá a ponerse al frente del ciclo que rompió todos los récords de audiencia en sus últimas ediciones.
Bajo el sello "Generación Dorada", el canal de las pelotas apuesta a una renovación total del certamen.
Si bien el hermetismo sobre el casting y las nuevas reglas, el nuevo título sugiere un homenaje a la historia del reality o un giro drástico en el perfil de los participantes que buscarán la gloria en la pantalla chica.
El reality más famoso regresará al prime time a finales de febrero para competir directamente por el liderazgo del año, marcando el retorno oficial de "los hermanitos" a la agenda mediática del país.
