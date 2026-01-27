Con los precios en alza, armar el kit escolar puede superar los 100 mil pesos

El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años
Las mochilas están entre los artículos más costosos. Las familias comienzan a planificar la vuelta a clases a la caza de promociones
Mientras los chicos aprovechan los días de vacaciones, en muchos hogares platenses ya empezó la cuenta regresiva para el inicio del ciclo lectivo. Con la calculadora en mano, madres y padres recorren librerías y casas de artículos escolares para tantear precios y organizar un gasto que este año vuelve a sentirse fuerte en el bolsillo. Según los primeros relevamientos, armar la canasta escolar básica puede superar fácilmente los 100 mil pesos, especialmente para la escuela primaria.
En distintos comercios de la Ciudad coinciden en que, por ahora, el movimiento es más de consulta que de compra. “La gente viene mucho a preguntar precios, a comparar. Muchos ya hicieron gastos grandes en diciembre, aprovecharon promociones de las fiestas de fin de año, regalos, y ahora están viendo cómo encarar marzo”, explicaron en una librería céntrica. En ese sentido, remarcaron que varios padres adelantaron algunas compras durante las promociones bancarias de fin de año.
Uno de los artículos que más impacta en el presupuesto es la mochila. Los precios varían según el modelo y la edad del estudiante. Las mochilas básicas arrancan en los 30.000 pesos y pueden llegar a los 100.000 pesos, mientras que las mochilas con carrito oscilan entre 60.000 y 120.000 pesos. “Cuando los chicos son más chicos, los padres suelen elegir mochila con carrito y cartucheras más grandes o llamativas. A medida que crecen, se achica el presupuesto y compran lo más simple y económico”.
La cartuchera es otro de los artículos que más oscilación de precios presenta. Se consiguen opciones económicas desde 3.000 pesos, pero también modelos más completos que alcanzan los 30.000 pesos o incluso 50.000 pesos, según el diseño y la marca. “Hay de todo. Algunos buscan lo más barato y otros priorizan que dure todo el año”, explicaron desde el sector.
Como suele ocurrir entre los productos para los más chicos los precios más elevados corresponden a artículos con ilustraciones de personajes famosos. Por ejemplo una de las cartucheras más caras que casi rozaba los 50.000 tiene las caras de los jugadores de la selección.
En cuanto a los cuadernos, los clásicos siguen siendo los más buscados. El cuaderno de tapa dura de 48 hojas va de los 5.000 a los 9.000 pesos. “La gente busca marca, pero también precio. En este caso no ahorran y prefieren invertir un poco más en un cuaderno de tapa dura porque los de tapa blanda suelen romperse”, afirmaron.
Además hay que tener en cuenta que los chicos en los primeros grados llevan más de un cuaderno, por lo que para un niño que esté cursando segundo o tercer grado las familias deben comprar al menos tres cuadernos, si a eso se le suma la mochila con carrito más económica y una cartuchera de valor intermedio, cerca de 13.000 pesos, ya de base el presupuesto sería de 88.000 pesos. A eso hay que sumarle los complementos como lápices de colores, la caja de 12 ronda los 5.000 pesos, lápiz negro, goma de borrar, sacapuntas y tijera, que en combo también pueden costar otros 5.000 pesos.
Así una mochila básica de nivel primario (siempre comprando los productos más baratos) parte de los 99 mil pesos. Después los padres pueden agregar todo lo que desean como reglas, fibras, pegamento y demás artículos.
Tal como mencionaron los vendedores, en el caso de los adolescentes el gasto puede achicarse mucho más. Las mochilas son más sencillas y no llevan tantos artículos.
En ese sentido, a un alumno del secundario los padres muchas veces le compran una de las mochilas más simples de 30.000 pesos, iniciando así con una base mucho más económica.
Cuando los chicos crecen, se achica el presupuesto y compran lo más simple y económico
Ya no son necesarios tantos cuadernos sino que usan carpetas. Las número 3 parten de los 3.200 pesos y las más caras pueden llegar a los 13.800 pesos. Los repuestos de 48 hojas cuestan entre 2.500 y 5.500 pesos, mientras que los paquetes de 480 hojas van desde 34.413 hasta 50.000 pesos, dependiendo la calidad del papel.
A esto se le deben sumar los básicos como lapiceras, que parten de los 400 pesos; separadores para las hojas, cuestan entre 900 y 3.000 pesos; correctores, van de 700 pesos en adelante y resaltadores, que también parten de los 700 pesos. Eso es solo una base, después quedará a gusto de los padres y de los chicos cuántas cosas más se pueden sumar, como anotadores, lapiceras de colores, señaladores de papel y demás artículos.
Por último, los comerciantes advirtieron que además de precios los padres buscan promociones. Muchos esperan al día de descuento de los bancos y tarjetas para adquirir el kit escolar.
